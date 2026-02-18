Haberler

Polonya'nın Krakow kentinde güvercinlere "doğum kontrolü" uygulanacak

Polonya'nın Krakow kentinde güvercinlere 'doğum kontrolü' uygulanacak
Güncelleme:
Polonya'nın güneyindeki Krakow kenti güvercin sayısındaki artışını engellemek ve onların genel durumunu iyileştirmek amacıyla pilot doğum kontrolü programı başlattı.

  • Polonya'nın Krakow kentinde güvercinlere doğum kontrolü uygulanacak.
  • Krakow Belediyesi ve Dzikusy Salamandry Vakfı, güvercinler için pilot bir doğum kontrol programı hazırladı.
  • Kentte güvercinlerin toplu bulunduğu noktalara doğum kontrol ilacı içeren mısır taneleri konulacak yemlikler yerleştirilecek.

Polonya'nın güvercinleriyle ünlü turistik Krakow kentinde güvercinlere doğum kontrolü uygulanacak. Krakow Belediyesi, Dzikusy Salamandry Vakfı, çeşitli bilim ve araştırma çevreleriyle birlikte güvercinler için pilot bir doğum kontrol programı hazırladı.

"AMAÇ GÜVERCİNLERİN GENEL DURUMUNU İYİLEŞTİRMEK"

Krakow Belediyesi Hayvanlardan Sorumlu Sözcü Sabina Janeczko, yaptığı açıklamada, programın amacının güvercinlerin genel durumunu iyileştirmek ve nüfuslarının aşırı artmasıyla ortaya çıkan hastalık ve besine erişiminden kaynaklanan zorlukları azaltmak olduğunu söyledi. Kentte güvercinlerin toplu olarak bulunduğu bazı noktalara özel yemlikler yerleştirileceklerini belirten Janeczko, program neticesinde kuşların hemen ertesi gün ortadan kaybolmayacağını bildirdi.

YEMLİKLERE DOĞUM KONTROL İLACI KONULACAK

"Yemlikler, içerisinde bulunan mısırlara her gün doğum kontrol ilacı dozlayacak, daha doğrusu bu şekilde mısır taneleri ilaçla kaplanmış olacak" ifadelerini kullanan Janeczko, pilot programın uzun vadeli ancak güvenli bir süreç olduğunu söyledi.

Dzikusy Salamandry Vakfı Veterineri Przemyslaw Baran, ise kliniklerine her gün onlarca yaralı ya da bakımsız güvercin getirildiğini, bu nedenle sorunu sistemli bir şekilde çözmeye karar verdiklerini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
