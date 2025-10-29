Haberler

Polonya Hava Kuvvetleri, Rus Uçağını Baltık'ta Durdurdu

Güncelleme:
Polonya Silahlı Kuvvetleri, iki MiG-29 savaş uçağı ile Baltık Denizi üzerinde uçan Rusya'ya ait bir Il-20 uçağını tespit ederek sorumluluk alanından uzaklaştırdı. Rus uçağının hava sahasını ihlal etmediği belirtildi.

(ANKARA) - Polonya Silahlı Kuvvetleri, iki MiG-29 savaş uçağının Baltık Denizi üzerinde uçan Rusya'ya ait bir Il-20 uçağını tespit ederek sorumluluk alanından uzaklaştırdığını açıkladı. Polonya, Rus uçağının hava sahasını ihlal etmediğini ancak transponderinin kapalı olduğunu bildirdi.

Polonya Silahlı Kuvvetleri Operasyonel Komutanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "dün Polonya Hava Kuvvetleri'ne ait iki MiG-29 savaş uçağının, Baltık Denizi üzerinde uçan Rusya Federasyonu'na ait bir uçağı başarıyla önlediği, görsel olarak teşhis ettiği ve sorumluluk alanından uzaklaştırdığı" bildirildi.

Açıklamada ayrıca, şunlar kaydedildi:

"Polonya savaş uçakları, uluslararası hava sahasında keşif görevi yürüten, uçuş planı olmayan ve transponderi kapalı bir Il-20 uçağını durdurdu. Uçak, Polonya hava sahasını ihlal etmedi. Yüksek muharebe hazırlığı, pilotların profesyonelliği ve hava savunma sisteminin etkin çalışması sayesinde operasyonlar hızlı, etkili ve emniyetli bir şekilde gerçekleştirildi.

Polonya semalarını korumak sadece bir görev değil, aynı zamanda ülkemizin güvenliğini korumaya kendini adamış Polonya Silahlı Kuvvetleri'nin günlük bir görevidir. Polonya Silahlı Kuvvetleri her türlü tehdide karşı sürekli hazır durumda olup, Polonya hava sahasının egemenliğini korumaktadır."

Kaynak: ANKA / Dünya
