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Polonya Devlet Başkanı Nawrocki, Senegal ziyaretini havada iptal edip ülkesine döndü

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Polonya Devlet Başkanı Nawrocki, Senegal ziyaretini havada iptal edip ülkesine döndü Haber Videosunu İzle
Polonya Devlet Başkanı Nawrocki, Senegal ziyaretini havada iptal edip ülkesine döndü
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Polonya Devlet Başkanı Karol Nawrocki, ülkesindeki Anayasa Mahkemesi çevresi olayları nedeniyle Senegal Dakar ziyaretini havada iptal edip geri döndü. Mahkeme başkanının görevden uzaklaştırılması kararı sonrası halk Anayasa Mahkemesi önünde toplandı, ülkede siyasi kriz başladı.

SENEGAL'e giden Polonya Devlet Başkanı Karol Nawrocki, ülkesinde anayasa mahkemesi çevresinde yaşanan olaylar nedeniyle ziyaretini iptal etti. Nawrocki'nin uçağının havadaki radar görüntüleri ortaya çıktı.

Polonya'da Anayasa Mahkemesi çevresinde yaşanan olaylar ülkede siyasi krize yol açtı. Mahkeme başkanın görevden uzaklaştırılmasına ilişkin alınan karar sonrası Polonya halkı Anayasa Mahkemesi önünde toplanmaya başladı. Bu sırada görüşmelerde bulunmak üzere Senegal Dakar'a giden Polonya Devlet Başkanı Karol Nawrocki, havada ziyaretini iptal ederek ülkeye geri dönüş kararı aldı. Nawrocki'nin uçağının havadaki radar görüntüleri ortaya çıktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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