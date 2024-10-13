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Polonya Başbakanı Tusk: Sığınma Hakkı Geçici Olarak Askıya Alınabilir

Polonya Başbakanı Tusk: Sığınma Hakkı Geçici Olarak Askıya Alınabilir
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Polonya Başbakanı Donald Tusk, göç stratejilerini açıkladı ve sığınma hakkını geçici olarak askıya almayı planladıklarını duyurdu. Hükümet, göç üzerinde kontrol sağlamayı ve yasa dışı geçişleri azaltmayı hedefliyor.

POLONYA Başbakanı Donald Tusk, sığınma hakkını geçici olarak askıya almayı planladığını duyurdu.

Polonya Başbakanı Donald Tusk, önümüzdeki dönemde hayata geçirmeyi planladıkları uzun vadeli göç stratejisini açıkladı. Tusk, göç üzerinde kontrolü yeniden sağlamak ve Polonya sınırlarında yasa dışı geçişi azaltmak amacıyla 'Kontrolü yeniden ele geçir, güvenliği sağla' adlı bir hükümet stratejisinin benimsendiğini açıkladı.

Sığınma hakkını geçici olarak askıya alacağını belirten Başbakan Tusk, "Göç stratejisinin unsurlarından biri de sığınma hakkının bölgesel kapsamda geçici olarak askıya alınması olacak ve bunun Avrupa'da tanınmasını talep edeceğim. Güvenliğimizi tehdit ettiğinden eminsek Avrupa fikirlerini uygulamayacağız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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