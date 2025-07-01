Polonya, Almanya ve Litvanya ile Sınır Kontrollerini Yeniden Başlatıyor

Polonya, Almanya ve Litvanya ile Sınır Kontrollerini Yeniden Başlatıyor
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Polonya Başbakanı Donald Tusk, Almanya ve Litvanya ile sınır kontrollerinin yeniden uygulanacağını açıkladı. Tusk, bu kararın gerekçesini sığınma başvurusu yapan göçmenlerin kontrolsüz akışı olarak belirtti.

POLONYA Başbakanı Donald Tusk, ülkesinin Almanya ve Litvanya ile sınır kontrollerini yeniden başlatacağını bildirdi.

Polonya Başbakanı Donald Tusk, bakanlar, sınır muhafızları, ordu ve polis teşkilatı temsilcilerinin katılımıyla değerlendirme toplantısı yapıldı. Tusk, yaptığı açıklamada, "Polonya ile Almanya ve Polonya ile Litvanya arasında geçici sınır kontrollerini yeniden uygulamaya koymaya karar verdik" dedi.

Tusk, Almanya'yı mart ayında uyardığını belirterek, "Alman tarafı, çeşitli yönlerden gelen ve orada sığınma başvurusu yapan göçmenleri ülkesine almamaya başladı. Bu uygulamadaki değişiklik gerginliklere yol açtı. Bu konuyu Almanya'nın yeni Başbakanı Friedrich Merz ile birkaç kez görüştüm ve Polonya'nın sabırlı tutumunun yavaş yavaş tükendiğini kendisine bildirdim" ifadelerini kullandı.

Tusk, kontrollerin 7 Temmuz'dan itibaren yürürlüğe gireceğini kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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