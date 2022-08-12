Plajda güneşlenen kadın, rüzgardan uçan bir şemsiyenin sapının saplanması sonucu can verdi

ABD'de plajda güneşlenmek isteyen 63 yaşındaki bir kadın, şiddetli rüzgarın etkisiyle uçan bir şemsiyenin sapının göğsüne saplanması sonucu hayatını kaybetti.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Karolina eyaletinde meydana gelen olayda 63 yaşındaki Tammy Perreault, öğle saatlerinde plajda güneşlenmek istedi. Ancak bu sırada şiddetli rüzgarın etkisiyle uçan bir şemsiyenin sapı talihsiz kadının göğsüne saplandı.

HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine kadına ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı. Ardından hastaneye kaldırılan kadın, burada yaşam savaşını kaybetti.

GEÇMİŞTE DE BENZER YARALANMALAR OLMUŞ

Horry County Acil Durum Yönetimi sözcüsü Thomas Bell, geçmişte de benzer olayların yaşandığını ifade ederken, ABD Tüketici Ürün Güvenliği Komisyonu ise 2010'dan 2018'e kadar yaklaşık 2.800 doğrulanmamış plaj şemsiyesiyle ilgili yaralanma olduğunu tahmin ettiğini açıkladı.