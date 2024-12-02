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PKK, yıllardır işgal ettiği bölgeden çekiliyor

PKK, yıllardır işgal ettiği bölgeden çekiliyor
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Suriye Milli Ordusu'nun başlattığı operasyon sonrası terör örgütü PKK/YPG yıllardır işgal ettiği Halep'in kuzeydoğu kesimlerinden çekilmeye başladı.

Suriye'nin silahlı muhalif grupların çarşamba günü İdlib'den Halep'e yönelik başlattıkları harekat sonrası dengeler değişiyor. Suriye Milli Ordusu, terör örgütü YPG kontrolündeki Tel Rıfat'a girerek, kurulmak istenen koridoru engelledi.

YPG BÖLGEDEN ÇEKİLİYOR

Muhaliflerin Halep'e girmesinin ardından terör örgütü PKK/YPG'nin uzun yıllardır işgal ettiği bölgeler de muhaliflerin eline geçti. Saldırıların ardından terör örgütü PKK/YPG'ninHalep'in kuzeydoğu kesimlerinden çekilmeye başladığı bildirildi.

HAMA'YA İLERLEYİŞ SÜRÜYOR

Rejim karşıtı gruplar, İdlib ilinin tümüne ve Halep kent merkezine hakim olduktan sonra rejim kontrolündeki Hama'ya yönelmişti.

Hama kent merkezinin 12 kilometre yakınlarına kadar sokulan rejim karşıtı silahlı gruplar, Maardis-Taybetul İmam hattında beklerken, bölgede rejim karşıtı silahlı gruplarla rejim güçleri arasında aralıklarla çatışmalar da yaşanıyor.

4. GÜNDE EN AZ 311 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, saldırıların dördüncü gününde en az 311 kişinin öldüğünü açıklamıştı.

Bunların 183'ünün HTŞ ve müttefik gruplardan, 100'ünün asker ve hükümet yanlısı güçlerden, 28'inin de sivillerden oluştuğu belirtilmişti.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Dünya
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