Tarihi gün! PKK kendisini feshetti, silah bıraktı

Tarihi gün! PKK kendisini feshetti, silahlar bırakıldı
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PKK'nın kendini feshi sonrası takvim nasıl işleyecek?

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5-7 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen kongrede fesih kararı alan terör örgütü PKK, bu kararı yazılı bir açıklamayla kamuoyuna duyurdu. Açıklamada örgütsel yapının feshedilmesi ve silahlı mücadele yönteminin sonlandırılması kararları bildirildi. Peki takvim nasıl işleyecek? İşte sürecin detayları...

Terör örgütü Pkk, silahları bıraktığını açıkladı. Geçen hafta kongresini topladığını duyuran terör örgütü, bugün o kongrenin sonuç bildirgesini yayımladı. Terör örgütü, kendini feshettiğini ve silahları bıraktığını duyurdu.

Reuters'ın haberine göre; terör örgütünün kongreye ilişkin sonuç bildirgesinde, Türk-Kürt ilişkilerinin yeniden dizayn edilmesi çağrısında bulunuldu.

TAKVİM NASIL İŞLEYECEK?

Peki terör örgütü PKK'nın kendini feshettiğini açıklamasıyla birlikte nasıl bir yol haritası izlenecek? Şu ana kadar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ve AK Parti'den yapılan açıklamalarda sürecin adım adım ilerleyeceği kaydedilmişti. Olumlu bir adıma karşılık, bir başka olumlu adımın gelebileceği belirtilmişti.

SİLAHLARIN TESLİMİ GÜNDEME GELECEK

Ankara, terör örgütü PKK'nın bütün unsurlarıyla feshini bekliyor. Bu noktadan sonra silahların teslimi gündeme gelecek. Silahların teslimiyle ilgili yol haritasının netleşmesi beklentiler arasında.

TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELERİYLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEME

İkinci aşamada yasal düzenlemeler gündeme gelecek. Dağda olan ve Türkiye içinde eyleme karışmamış olan terör örgütü üyeleriyle ilgili bir yasal düzenleme yapılması da beklentiler arasında. Üst düzey PKK'lı teröristlerin durumuyla ilgili olarak ise üçüncü bir ülke formülü üzerinde duruluyor.

Bir başka nokta da infaz düzenlemesiyle ilgili beklenen düzenlemeler. DEM Parti, terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın İmralı'daki şartlarının iyileştirilmesine yönelik adımlar atılmasını da bekliyor.

AHMET TÜRK'Ü ARADI

Gelişmeler üzerine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İmralı heyetinde de yer alan DEM Partili Ahmet Türk'ü telefonla aradı. Görüşmeye ilişkin açıklama yapan Türk, "Bu sürecin hayırlı olmasını diledi. Bizleri kutladı. Ben de Sayın Devlet Bahçeli'yi kutluyorum ve emeğine büyük saygı duyuyorum." dedi. Süreçte en büyük rolün Bahçeli'ye ait olduğunu da belirten Türk, "Çağrı yapması önemli bir riskti ama Türkiye'nin geleceği için bu riski aldı. Aldığı risk onurlu bir barışın ortaya çıkmasına önemli bir katkı sundu." diye konuştu.

CELAL ADAN: KARDEŞLİĞİMİZ DAİM OLSUN

Sürece ilişkin MHP'li Meclis Başkanvekili Celal Adan da sosyal medyadan değerlendirmelerde bulundu. Açıklamada, "Liderimiz Devlet Bahçeli Bey'in çelikten iradesi ve bilgece idaresi sayesinde; en derin yaramız sarılmış, kan ve kin devri kapanmıştır. Nifak saçanlar, emperyalizme maşalık yapanlar kaybetmiş; Türk milleti kazanmıştır. Bin yıllık kardeşliğimiz daim olsun. Liderimiz var olsun." denildi.

PKK'nın kendini feshi sonrası takvim nasıl işleyecek?
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıNetherill:

allah sonumuzu hayıretsin.

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Haber YorumlarıMUSTAFA ÖZDEMİR:

Ya silahlı pkk'mı kaldı. Pkk öğretmen oldu, avukat oldu doktor oldu hakim oldu savcı oldu. Milletvekili oldu. İş adamı oldu mücadelesine devam ediyor.

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