Pink Floyd 30 yıl sonra Ukrayna için "Hey Hey Rise Up" isimli şarkıyı çıkaracak

Müzik dünyasının efsanevi gruplarından Pink Floyd, onlarca yıl aranın ardından Ukrayna'ya destek amacı taşıyan bir şarkı için toplandı. Gruptan yapılan açıklamada, Pink Floyd'un "Hey Hey Rise Up" (Hey Hey Ayağa Kalk) isimli şarkısının 8 Nisan Cuma günü piyasaya çıkacağı belirtildi. Bu şarkı, grubun 30 yıl aradan sonra birlikte yaptığı ilk şarkı olarak kayıtlara geçecek.

KİEV'DE YARALANAN ŞARKICI ESERDE KENDİNE YER BULDU

Açıklamada, kaydedilen şarkının içinde, şu an Kiev'de bulunan ve aldığı şarapnel yarası nedeniyle tedavi gören Boombox adlı grubun Ukraynalı solisti Andriy Şilivnyuk'un sesinin de yer aldığı bilgisi verildi. Şilivnyuk'un geçen Şubat ayında başkent Kiev'deki bir meydanda kaydettiği şarkı Instagram'da yayınlanmış ve bir protesto parçası olan eser birçok ülkenin insanları tarafından beğenilmişti.

THE DIVISION BELL'DEN SONRA İLK KEZ TOPLANDILAR

Ünlü İngiliz rock grubu Pink Floyd'un üyeleri, bundan önce son olarak 1994 yılında çıkardıkları "The Division Bell" albümünün kaydı için bir araya gelmişti. Öte yandan geçen çarşamba günü kaydedilen yeni şarkının seslendirilmesinde solist ve gitarist David Gilmour'un yanı sıra, grubun bas gitaristi Guy Pratt ve klavyede Nitin Sawhney yer aldı.

"BİR GÜN YAN YANA BİR ŞEYLER YAPMAYI UMUYORUZ"

Ukraynalı akrabaları olan David Gilmour, şarkının yapım aşamasında Şilivnyuk ile sürekli iletişim halinde olduğunu belirtti. Gilmour, bu görüşmelerle ilgili olarak, "Ona telefonda şarkının bir bölümünü çaldım ve onayını aldım. İkimiz de ileride bir gün yan yana birlikte bir şeyler yapmayı umuyoruz" ifadelerine yer verdi.