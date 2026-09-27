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Pingping ve Fushuang adlı dev pandalar Chengdu'dan ABD'ye uçakla yola çıktı

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Pingping ve Fushuang adlı dev pandalar Chengdu'dan ABD'ye uçakla yola çıktı
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Pingping ve Fushuang adlı pandalar, Chengdu Dev Panda Araştırma ve Yetiştirme Merkezi'ndeki törenin ardından ABD'deki Atlanta Hayvanat Bahçesi'ne gönderildiği bildirildi. Atlanta'ya varışlarının ardından karantinaya alınacak pandaların bakımını Çinli ekibin üstleneceği belirtildi.

İKİ dev pandanın, Chengdu Dev Panda Araştırma ve Yetiştirme Merkezi'nde düzenlenen töreninin ardından ABD'ye gönderildiği bildirildi.

'Pingping' ve 'Fushuang' adlı iki dev panda, Chengdu Dev Panda Araştırma ve Yetiştirme Merkezi'nde düzenlenen uğurlama töreninin ardından bugün yerel saatle 02.55'te özel uçakla ABD'deki Atlanta Hayvanat Bahçesi'ne doğru yola çıktı. Pandaların yolculuklarını güvenli ve rahat şekilde tamamlaması için ayrıntılı bir nakliye planı hazırlandı. Yolculuk boyunca ihtiyaç duyacakları taze bambu filizleri, elma ve acil durum ilaçları temin edilirken, 'Pingping' ve 'Fushuang' da uçuş öncesinde stresi azaltmaya yönelik uyum eğitiminden geçirildi. Atlanta'ya varışlarının ardından karantinaya alınacak iki pandanın bakımını Çinli ekibin üstleneceği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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