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Pezeşkiyan, Şi'nin İslamabad Mutabakat Zaptı'na dönüş desteğini takdirle karşıladı

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Pezeşkiyan, Şi'nin İslamabad Mutabakat Zaptı'na dönüş desteğini takdirle karşıladı
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İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Şi Cinping'in İslamabad Mutabakat Zaptı'na dönülmesi ve sorunların diyalogla çözülmesi desteğini takdirle karşıladı. Pezeşkiyan, taahhütlere uyulması ve müzakerelerin ilerlemesi için gerekli koşulların oluşturulmasının önemini vurguladı.

İRAN Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in İslamabad Mutabakat Zaptı'na dönülmesi ve sorunların diyalogla çözülmesine yönelik desteğini takdirle karşıladıklarını bildirerek, "İran bu yaklaşımı paylaşmakta ve söz konusu mutabakata geri dönülmesinin, üzerinde uzlaşılan taahhütlere uyulmasının önemini vurgulamaktadır" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in diplomatik çözüm çağrılarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Şi Cinping'in yaklaşımını memnuniyetle karşıladıklarını belirten Pezeşkiyan, "Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in İslamabad Mutabakat Zaptı'na dönülmesine ve anlaşmazlıkların diyalog ile diplomasi yoluyla çözülmesine yönelik düşünceli ve sorumlu desteğini takdirle karşılıyorum" ifadelerini kullandı.

İran'ın diyalog sürecine olan bağlılığını yineleyen Pezeşkiyan, "İran bu yaklaşımı paylaşmakta; söz konusu mutabakata geri dönülmesinin, halihazırda üzerinde uzlaşılan taahhütlere uyulmasının ve ciddi, somut hem de sonuç odaklı müzakerelerin ilerlemesi için gerekli koşulların oluşturulmasının önemini vurgulamaktadır" açıklamasını yaptı.

İran ve Çin arasındaki görüş birliğine de değinen Pezeşkiyan, "Tahran ile Pekin arasında ulusal egemenliğe saygı, gerilimin düşürülmesi ve bölgesel barış ile istikrarın korunması konularındaki görüş birliği, yapıcı iş birliğinin sürdürülmesi için güçlü bir temel sağlamaktadır" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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