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Pezeşkiyan, İran-Pakistan ihtiyaçlarının bölge kapasitesiyle karşılanabileceğini söyledi

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Pezeşkiyan, İran-Pakistan ihtiyaçlarının bölge kapasitesiyle karşılanabileceğini söyledi
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İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Tahran'da Pakistan İçişleri Bakanı Nakvi ile görüştü. Pezeşkiyan görüşmede iki ülkenin ihtiyaçlarını bölge kapasitesine güvenerek karşılayabileceğini, ABD baskılarının İslam ülkeleri arasındaki iş birliğini artırdığını söyledi.

İRAN Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "İran ve Pakistan ihtiyaçlarını bölgenin kapasitesine güvenerek karşılayabilir" dedi.

İran Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi'nin başkent Tahran'da görüştüğü bildirildi. İki ülke ilişkilerinin ele alındığı görüşmede Pezeşkiyan, "İki ülke arasındaki iş birliğinin tüm alanlarda ciddiyetle devam etmesini umuyoruz. İran ve Pakistan ihtiyaçlarını bölgenin kapasitesine güvenerek karşılayabilir" ifadelerini kullandı.

Pezeşkiyan ayrıca ABD'nin faaliyetleri ve baskılarının İslam ülkeleri arasındaki iş birliğini artırdığını belirterek, İran ile Pakistan'ın bölgenin önemli ülkeleri olduğunu aktardı.

Nakvi ise ülkesi ile İran arasındaki ilişkilerin geçmiş dönemlere göre en yüksek seviyede olduğunu kaydederek, ekonomi, siyasi ve kültürel alandaki iş birliğini artırmaya kararlı olduklarını söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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