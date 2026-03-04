Pezeşkiyan'dan Trump'ın tehditlerine karşı rest çeken İspanya'ya teşekkür
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD-İsrail'in İran dahil diğer ülkelere saldırılarına karşı çıkan ve üslerini açmayı reddeden İspanya'ya teşekkür etti. Pezeşkiyan, "İspanyol hükümetinin sergilediği sorumlu tutum, Batı dünyasında hala duyarlı vicdanların ve etik değerlerin var olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.
- İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İspanya'nın ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına karşı tutumu nedeniyle İspanyol yetkililere teşekkür etti.
- ABD Başkanı Trump, İspanya'nın Moron de la Frontera ve Rota'daki askeri üslerini ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında kullanmasına izin vermemesini eleştirdi ve İspanya ile tüm ticari ilişkilerin kesilmesini emretti.
- İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Trump'ın açıklamalarına yanıt olarak savaşa karşı olduğunu belirtti ve geçmişin hatalarını tekrarlamayacağını ifade etti.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İspanya'nın ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırılarına ilişkin tutumuna yönelik açıklamada bulundu.
"BATI DÜNYASINDA HALA DUYARLI VİCDANLAR VAR"
Pezeşkiyan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İspanyol yetkililere söz konusu saldırılara ilişkin tavırları nedeniyle teşekkürlerini iletti. Pezeşkiyan, "İspanyol hükümetinin Siyonist-Amerikan koalisyonunun açık insan hakları ihlalleri ve İran dahil çeşitli ülkelere yönelik askeri saldırıları karşısında sergilediği sorumlu tutum, Batı dünyasında hala duyarlı vicdanların ve etik değerlerin var olduğunu gösteriyor. İspanya yetkililerine tutumları için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
TRUMP'TAN "İSPANYA İLE TİCARİ İLİŞKİLERİ KESME" EMRİ
ABD Başkanı Trump, Almanya Başbakanı Merz ile Oval Ofis'te 3 Mart'ta yaptığı görüşmede basının sorunlarını yanıtlarken, İran'a yönelik saldırılarda, Endülüs'teki Sevilya ve Cadiz kentlerinde bulunan Moron de la Frontera ve Rota askeri üslerindeki ABD ordusuna ait uçakların kullanılmasına izin vermediği için İspanya'yı eleştirmişti.
İspanya için "berbat bir müttefik" ifadesini kullanan Trump, "İspanya üslerini kullanamayacağımızı söyledi, bu doğru değil. İstersek üslerini kullanabiliriz. Kimse bize üsleri kullanmamamızı söyleyemez. İspanya şu an berbat durumda. Aslında, (Hazine Bakanı Scott Bessent) Scott'a İspanya ile tüm ticari ilişkileri kesmesini söyledim." açıklamasında bulunmuştu.
SANCHEZ'DEN TRUMP'A REST: MİLYONLARIN KADERİYLE RUS RULETİ OYNAYAMAZSINIZ
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Trump'ın açıklamasının ardından gerçekleştirdiği ilk konuşmada, "İnsanlığın büyük felaketleri işte böyle başlıyor. Milyonların kaderiyle Rus ruleti oynayamazsınız" demişti. Sanchez, Ukrayna, Gazze ve 20 yıldan fazla bir süre önce yaşanan Irak Savaşı'na değinerek, "Geçmişin hatalarını tekrarlamaya karşıyım. Hükümetimin tutumu şöyle özetlenebilir: Savaşa hayır" ifadelerini kullanmıştı.