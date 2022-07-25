Sosyal medyayı sallayan deney! Güpegündüz çocuk kaçırıldı, yoldakilerin kılları bile kıpırdamadı
Haberler.com - Miray Kaya - Dünya
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Fransa'da işlek bir caddede yapılan sosyal deneyde insanların gözü önünde çocuk kaçırma gerçekleştirildi. Gizli kamera ile çekilen videoda insanların çocuk kaçırma vakasına müdahale etmediği görüldü.
Fransa'da yapılan bir sosyal deney, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Sosyal deney kapsamında küçük bir çocuk, başka bir adam tarafından insanların önünden kaçırıldı. Bu anlarda da gizli kamera kayıt yaptı.
KİMSE MÜDAHALE ETMEDİ
Videoda, çocuğun kaçırılma anlarının yer aldığı dakikalarda Fransız vatandaşlar, kaçırılan çocuk için hiçbir müdahalede bulunmadan yoluna devam ettikleri görüldü. Bazı kişiler çocuğun kaçırıldığı yöne baksa da yollarına devam etti.
ÇOK SAYIDA YORUM YAPILDI
Twitter'dan paylaşılan videoya kısa sürede çok sayıda yorum geldi. Sosyal medya kullanıcıları, yoldakilerin umursamaz tavırlarına dikkat çekerek, yapılan yanlış olduğunu vurguladı.