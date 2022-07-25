Sosyal medyayı sallayan deney! Güpegündüz çocuk kaçırıldı, yoldakilerin kılları bile kıpırdamadı

Fransa'da yapılan bir sosyal deney, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Sosyal deney kapsamında küçük bir çocuk, başka bir adam tarafından insanların önünden kaçırıldı. Bu anlarda da gizli kamera kayıt yaptı.

KİMSE MÜDAHALE ETMEDİ

Videoda, çocuğun kaçırılma anlarının yer aldığı dakikalarda Fransız vatandaşlar, kaçırılan çocuk için hiçbir müdahalede bulunmadan yoluna devam ettikleri görüldü. Bazı kişiler çocuğun kaçırıldığı yöne baksa da yollarına devam etti.

ÇOK SAYIDA YORUM YAPILDI

Twitter'dan paylaşılan videoya kısa sürede çok sayıda yorum geldi. Sosyal medya kullanıcıları, yoldakilerin umursamaz tavırlarına dikkat çekerek, yapılan yanlış olduğunu vurguladı.