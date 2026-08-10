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Peru: Savaşta 11 vatandaş öldü, 114 kayıp

Peru: Savaşta 11 vatandaş öldü, 114 kayıp
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Peru Dışişleri Bakanlığı, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda 459 vatandaşının çatışmalara katıldığını, 11'inin öldüğünü, 114'ünün kaybolduğunu ve 3'ünün esir alındığını açıkladı. Ayrıca sahte iş ilanlarıyla insan kaçakçılığı riskine karşı uyardı.

PERU Dışişleri Bakanlığı, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda 11 vatandaşının yaşamını yitirdiğini, 114 kişinin ise kayıp olduğunu bildirdi.

Peru Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rusya'dan 31 Peru vatandaşının tahliye edildiği belirtilerek, "Resmi verilere göre 459 Peru vatandaşının savaşa katıldığı, bunlardan 11'inin hayatını kaybettiği, 114'ünün kaybolduğu ve 3'ünün Ukrayna ordusu tarafından esir alındığı tespit edildi" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Peru'nun Rusya Büyükelçiliği Konsolosluk Şubesi'nin mağdur durumdaki iki gencin yurda iade sürecini yönettiği, temmuz ayı sonunda 2 Peru vatandaşının daha konsolosluk işlemleri tamamlanarak ülkeye dönüşlerinin sağlandığı kaydedildi. Rusya-Ukrayna Savaşı için verilen sahte iş ilanlarına değinilen açıklamada, insan ticareti çetelerinin ağına düşme riski nedeniyle bu tür tekliflere itibar edilmemesi ve yabancı bir devletin ordusunda görev alabilmek için devletten resmi izin alınmasının zorunlu olduğuna dikkat çekildi. Açıklamada ayrıca insan kaçakçılarının ihbar edilmesi gerektiği hatırlatılarak, mağdur ile yakınlarının Ukrayna bölgesine de bakan Moskova ve Varşova konsolosluklarıyla iletişime geçebileceği aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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