Peru'daki Protestolar: En Az 100 Yaralı, 1 Ölü

(ANKARA) - Peru'da "Z Kuşağı" ağırlıklı protestoculardan oluşan gösterilerde, en az 100 kişi yaralandı, onlarca kişi tutuklandı. Devlet yetkilileri, bir kişinin hayatını kaybettiğini doğruladı.

Peru Ombudsman Ofisi, dün Lima'da, Peru hükümeti ve Kongre'ye karşı düzenlenen kitlesel protesto sırasında, iddiaya göre kurşunla yaralanan en az bir protestocunun hayatını kaybettiğini doğruladı. Olaylarda, 78'i polis memuru ve 24'ü protestocu olmak üzere 100'den fazla kişi yaralandı, 10'dan fazla protestocu tutuklandı.

Ombudsman Ofisi çalışanı olan ve sosyal çatışmaları önleme konusunda yetkili bir kişi, yerel radyoya yaptığı açıklamada, "hayatını kaybeden kişinin, Lima merkezindeki Loayza Hastanesi'ne yaralı olarak kaldırıldığını ve ölümünün burada teyit edildiğini" söyledi.

Geçici Devlet Başkanı Jose Jerí, "protestocunun ölümünden duyduğu üzüntüyü" dile getirerek, "soruşturmaların olayları ve sorumlulukları objektif bir şekilde belirlemesini umduğunu" söyledi. Başkan, "Bu zor zamanda ailesinin acısını paylaşıyorum" dedi.

Protestoların, polisin orantısız müdahalesinden sonra şiddetlendiği iddia ediliyor

Peru ve Latin Amerika basınına göre, Lima'nın merkezinde devam protestolar, başta "Z Kuşağı" üyesi olduğunu söyleyen bir grubun Kongre Binası önündeki güvenlik korumalarını aşmaya çalışması ve polisin göz yaşartıcı gaz kullanmamasının ardından şiddetlendi.

Protestolarda yer alan Mauricio Ruiz Sanz adındaki bir göstericinin ölümü, "derin öfkesini ve ailesiyle dayanışma içinde olduğunu" ifade eden Ulusal İnsan Hakları Koordinatörlüğü (CNDDHH) tarafından da doğrulandı. Sivil toplum kuruluşu, "Olayları aydınlatmak ve sorumluluğu belirlemek için derhal, kapsamlı ve bağımsız bir soruşturma talep ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Protestocular tarafından çekilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Peru'nun başkentinin merkezindeki geniş bir caddede motosikleti devrildikten sonra bir trafik polisinin insanların olduğu yöne doğru ateş açtığı görüldü.

Bakandan Kapsamlı Soruşturma Talebi

Yeni İçişleri Bakanı Vicente Tiburcio, Peru medyasına yaptığı açıklamada "protestocunun ölümünden duyduğu üzüntüyü" dile getirdi ve "derhal bir soruşturma emri verdiğini" belirtti. Bakan, protesto için görevlendirilen polis gücünün o bölgede olmadığını ve "geçici personel bulunmadığını" savundu. Tiburcio, "Güçlerimiz hiçbir zaman o bölgede (kişinin vurulduğu alan) bulunmadı. Bu vatandaşın ölümünü aydınlatmak için kapsamlı bir soruşturma talep ediyorum. Asla beklemediğimiz bu ölümden üzüntü duyuyoruz. Olayın en ince ayrıntısına kadar soruşturulmasını diliyorum" dedi.