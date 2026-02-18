Haberler

Peru'da geçici Devlet Başkanı Jeri görevden alındı

Peru'da geçici Devlet Başkanı Jeri görevden alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Peru Kongresi, eski Devlet Başkanı Dina Boluarte'nin yerine gelen geçici Devlet Başkanı Jose Jeri'yi görevden aldı. Jeri'nin görevden alınma gerekçeleri arasında Çinli iş insanlarıyla gizli görüşmeler ve usulsüz işe alım iddiaları bulunuyor.

PERU Kongresi, eski Devlet Başkanı Dina Boluarte'nin yerine getirilen geçici Devlet Başkanı Jose Jeri'yi görevden aldı.

Peru Kongresi'nin, eski Devlet Başkanı Dina Boluarte'nin yerine getirilen geçici Devlet Başkanı Jose Jeri'yi görevden aldığı bildirildi. Başkent Lima'daki Kongre oturumunda yapılan oylamada, 75 kabul, 24 ret ve 3 çekimser oyla sağ görüşlü Jeri görevden alındı. Peru basını, Jeri'nin görevden alınmasına, devletle iş yapan Çinli iş insanlarıyla gerçekleştirdiği yarı gizli görüşmeler ve bazı kamu görevlilerinin işe alımında usulsüzlük iddialarının gerekçe gösterildiğini duyurdu.

Kongre'nin seçime 2 ay kala bu kararı almasıyla Jeri, 2016'dan bu yana görevden alınan 8'inci devlet başkanı olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi gün! 7 bölümden oluşan rapor tamamlandı

Türkiye'de tarihi gün! 7 bölümden oluşan rapor hazır, işte detaylar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'İstanbul'u özledin mi?' sorusuna Kostic'den beklenmedik yanıt

"İstanbul'u özledin mi?" sorusuna verdiği yanıtı çok konuşulur
Fenomenlere vergi şoku! Yedikleri bedava yemekler pahalıya patlayacak

Fenomenlere soğuk duş! Yedikleri bedava yemekler pahalıya patlayacak
Melek Baykal'dan Akasya Durağı itirafı: Çok sevdiğim bir iş değil

En sevmediği diziyi bu sözlerle açıkladı
Türk gazeteciden Spalletti'yi delirten soru! Şoke oldu

Türk gazeteciden Spalletti'yi delirten soru!
'İstanbul'u özledin mi?' sorusuna Kostic'den beklenmedik yanıt

"İstanbul'u özledin mi?" sorusuna verdiği yanıtı çok konuşulur
Galatasaray'ın tarihi zaferinde tribünlerden dikkat çeken an

Galatasaray'ın tarihi zaferine tek hareketiyle damga vurdu
Ünlü futbolcuyu zorla askere götürmek istedi, ortalık fena karıştı

Ünlü futbolcuyu zorla askere götürmek istedi, ortalık fena karıştı