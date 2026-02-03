Peri masalından kabusa! Prensesin hayatı bir anda alt üst oldu
Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit'in Jeffrey Epstein ile geçmişteki yazışmalarının ortaya çıkması ve oğlunun 4 kadına tecavüz dahil çok sayıda ağır suçlamayla yargılanması, kraliyet ailesini derin bir krizle karşı karşıya bıraktı ve prensesin "masal" olarak görülen hayatını tartışmalı bir döneme sürükledi. Halkın büyük bir kısmı, Mette-Marit'in kraliçe olmasına karşı çıkıyor.
- Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit'in 2011-2014 yılları arasında ABD'li suçlu Jeffrey Epstein ile yazıştığı ortaya çıktı.
- Norveç kamuoyunun büyük bir kısmı, Mette-Marit'in kraliçe olmasına karşı çıkıyor.
- Mette-Marit'in oğlu Marius Borg Høiby, dört kadına tecavüz, saldırı ve uyuşturucu suçları dahil 38 farklı suçlamayla yargılanıyor.
Bir zamanlar sıradan bir hayatı geride bırakıp Norveç tahtının merkezine yükselen Veliaht Prenses Mette-Marit'in hayatı dramatik bir dönüş yaşadı. Çalışmalarında ve kamu hizmetinde tanınan prensesin imajı, son yayımlanan belgelerle birlikte ciddi zarar gördü.
EPSTEIN YAZIŞMALARI İFŞA OLDU
Yayımlanan yeni dosyalarda, prensesin ABD'li suçlu Jeffrey Epstein ile yıllar boyunca yazıştığı ortaya çıktı. 2011-2014 yılları arasında gerçekleşen bu iletişimler, uzmanların "zayıf değerlendirme" olarak nitelendirdiği görüşmeye yol açtı. Mette-Marit, bu ilişki için "hatamı kabul ediyorum ve bu temas benim için utanç verici oldu" diye açıklama yaptı.
KRALİÇE OLMASINA KARŞI ÇIKIYORLAR
Bu gelişme, Norveç kamuoyunda prensesin olası geleceği hakkında tartışmaları alevlendirdi; yapılan bir ankete göre halkın büyük bir kısmı, Mette-Marit'in kraliçe olmasına karşı çıkıyor.
OĞLU 4 KADINA TECAVÜZLE SUÇLANIYOR
Skandallar prensesle sınırlı değil. Mette-Marit'in oğlu Marius Borg Høiby, 29 yaşında 38 farklı suçlamayla yargılanıyor. Viyana'daki mahkemede süren davada Høiby, dört kadına tecavüz, saldırı ve uyuşturucu suçları dahil ağır suçlamalarla karşı karşıya ve hüküm giymesi halinde uzun bir hapis cezası alabilir.
DAVALAR MART AYINA KADAR SÜRECEK
Høiby'nin duruşması, Norveç kraliyet ailesinin son dönemde karşı karşıya kaldığı en büyük hukuki ve prestij krizi olarak tanımlanıyor ve davalar Mart ayına kadar sürecek.