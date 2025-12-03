Washington'da Ulusal Muhafızlar silahlandırıldı

PENTAGON, başkent Washington'da görevli tüm Ulusal Muhafızların silahlandırıldığını açıkladı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Kingsley Wilson, düzenlediği basın toplantısında, Washington'da konuşlu tüm Ulusal Muhafızların silahlandırıldığını belirtti. Çok sayıda Ulusal Muhafız'ın polisle devriye gezdiğini söyleyen Wilson, 2 bin 200'den fazla Ulusal Muhafız'ın 'Ortak Görev Gücü DC' kapsamında başkentte görev yaptığını bildirdi.

Kingsley, 500 ilave Ulusal Muhafız'ın daha göreve başlayacağını kaydederek, şehirlerin güvenliğini sağlama konusunda kararlı olduklarını ifade etti.