Haberler

Washington'da Ulusal Muhafızlar silahlandırıldı

Washington'da Ulusal Muhafızlar silahlandırıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Savunma Bakanlığı, Washington'daki tüm Ulusal Muhafızların silahlandırıldığını ve 2,200'den fazla Ulusal Muhafız'ın şehir güvenliği için göreve başladığını açıkladı.

PENTAGON, başkent Washington'da görevli tüm Ulusal Muhafızların silahlandırıldığını açıkladı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Kingsley Wilson, düzenlediği basın toplantısında, Washington'da konuşlu tüm Ulusal Muhafızların silahlandırıldığını belirtti. Çok sayıda Ulusal Muhafız'ın polisle devriye gezdiğini söyleyen Wilson, 2 bin 200'den fazla Ulusal Muhafız'ın 'Ortak Görev Gücü DC' kapsamında başkentte görev yaptığını bildirdi.

Kingsley, 500 ilave Ulusal Muhafız'ın daha göreve başlayacağını kaydederek, şehirlerin güvenliğini sağlama konusunda kararlı olduklarını ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'yi hedef alan Mesud Barzani'ye sert sözler

Erdoğan'dan Bahçeli'yi hedef alan Mesud Barzani'ye sert sözler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlber Ortaylı: İnsanlar aklını başına toplamazsa bedelini orta sınıf çok fena öder

''Aklını başına toplamazsa bedelini orta sınıflar çok fena öder''
Rakamı duyanlar inanamıyor! İşte derbideki dev koreografinin maliyeti

Rakamı duyanlar inanamıyor! İşte derbideki dev koreografinin maliyeti
Savcı adayına takılan Erdoğan'ın sözleri kura çekimine damga vurdu

Kura çekimine damga vuran sözler: Gitmeye niyetin yok galiba
26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz

26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
İlber Ortaylı: İnsanlar aklını başına toplamazsa bedelini orta sınıf çok fena öder

''Aklını başına toplamazsa bedelini orta sınıflar çok fena öder''
Belediye Başkanı, Uzungöl için acı gerçeği itiraf etti

Belediye Başkanı, "Kabul etmek lazım" diyerek acı gerçeği itiraf etti
Genç kızın intiharında sır perdesi aralanıyor! Kardeşi dahil 3 kişi gözaltına alındı

Genç kızın intiharında sır perdesi aralanıyor
Türkiye'nin dev tavuk markası konkordato ilan etti

Türkiye'nin dev tavuk markası konkordato ilan etti
Güllü'nün kızından dikkat çeken paylaşım! Kimse anlam veremedi

Güllü'nün kızından dikkat çeken paylaşım! Kimse anlam veremedi
Yabancı uyruklu üniversite öğrencisi yolda ölü bulundu

Sabah yolda yürüyen vatandaşlar korkunç manzarayla karşılaştı
Yüksel Yıldırım'dan Galatasaray maçı öncesi olay sözler

Yüksel Yıldırım'dan Galatasaray taraftarını kızdıran sözler
İbrahim Selim'den yeni aşk bombası! Gönlünü kendinden 16 yaş küçük fenomene kaptırdı

Gönlünü kendinden 16 yaş küçük fenomene kaptırdı
Düzenleme komisyondan geçti! Kamudaki üst düzey memurlara 30 bin lira seyyanen zam

Emekliler beklerken bambaşka bir kesime 30 bin lira zam yapılıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.