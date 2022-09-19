Pelosi'nin Ermenistan ziyaretinde çevirmen krizi! Tam konuşma yapacakken tercümanın olmadığı fark edildi

Pasifikte yaşanan Çin-Tayvan gerilimi sonrası ABD Temsilciler Meclis Başkanı Nancy Pelosi Ermenistan'a gitti. Ermenistan'da kameralar karşısına çıkan Pelosi çevirmen krizi ile karşı karşıya kaldı. Pelosi'nin kürsüye çıktığı an salonda çevirmen bulunmazken yetkililer bir süre sonra bir tercüman buldu. Olay tam kapandı derken bu seferde ikinci bir kriz yaşandı, çevirmen İngilizce bir kelimenin Ermenice karşılığını bulamadı.

Tayvan ziyaretiyle ABD ile Çin arasında küresel kriz yaratan ABD Temsilciler Meclis Başkanı Nancy Pelosi'nin yeni durağı Ermenistan oldu. Pelosi, Erivan'da Ermenistan Ulusal Meclisi'ni ziyaret etti.

ÇEVİRMEN BULUNDU AMA İNGİLİZCE KELİMENİN KARŞILIĞINI BULAMADI

Ermenistan Meclis Başkanı Alen Simonyan ile birlikte gazetecilerin sorularını yanıtlamak için kameraların karşısına geçen Pelosi büyük bir şok yaşadı çünkü salonda çevirmen yoktu. Çevirmen sonradan getirildi. Bu kez de çevirmen İngilizce bir kelimenin Ermenice karşılığını bulamadı.

KELİMEYİ HATIRLAYINCA PELOSİ'Yİ İTEREK YENİDEN SÖZ ALDI

Tercümanın zorlandığını fark eden Pelosi, çevirmene yardımcı olmaya çalıştı ancak sonradan konuşmasına devam etti. Kelimeyi hatırlayan çevirmen Pelosi'yi iterek yeniden söz aldı.

PELOSİ ÇATIŞMALARDAN AZERBAYCAN'I SORUMLU TUTTU

Pelosi açıklamasında Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki son çatışmalardan Azerbaycan'ı sorumlu tuttu. ABD'nin bölgedeki diğer ülkelerle ilişkilerde Ermenistan demokrasisinin ve egemenliğinin öncelik olduğunu göstermesi gerektiğini belirtti.

ANIT ZİYARETİNDE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Pelosi basın toplantısının ardından Erivan'da 1915 olayları için yapılan anıtı ziyaret etti. Pelosi'nin burada ağladığı görüldü. Pelosi'nin seçim bölgesi California'da çok sayıda Ermeni seçmen bulunuyor.