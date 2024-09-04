Paylaştığı fotoğraf sonrası alay konusu olan komutan görevden alındı

ABD Deniz Kuvvetleri, USS John S. McCain destroyerinin komutanı Cameron Yaste'nin görevden alındığını açıkladı. Yaste'nin görevden alınmasının nedeni olarak, onun komuta yeteneğine olan güvenin azalması gösterildi.

PAYLAŞTIĞI FOTOĞRAF VİRAL OLMUŞTU

Bu karar, Yaste'nin nisan ayında sosyal medyada yayımlanan bir fotoğrafının ardından geldi. Fotoğrafta, Yaste'nin dürbünlü tüfeği geriye doğru monte ederek atış pozisyonunda olduğu görülüyordu. Bu görüntü, ABD Donanması'nın sosyal medya hesaplarında büyük tepkiye yol açmış ve alay konusu olmuştu.

ÖZÜR DİLEMİŞLERDİ

Fotoğraf, deniz kuvvetlerinin sosyal medya hesaplarından kaldırıldıktan sonra, "Net Görüş Resmi" açıklamasıyla birlikte tüfeğin yanlış montajı için özür dilenmişti.

YERİNE GETİRİLEN İSİM DE BELLİ

Yaste'nin yerine geçici olarak, Umman Körfezi'nde bulunan USS Abraham Lincoln saldırı grubunun bir parçası olan Destroyer Squadron 21'in komodor yardımcısı Yüzbaşı Allison Christy atandı. Deniz Kuvvetleri yetkilileri, Yaste'nin yerine atanan Christy'nin görevi devralmasının ardından, destroyer komutanlığındaki eksikliklerin hızlı bir şekilde giderileceğini belirtti.