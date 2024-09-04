Üye Girişi
Haberler

Paylaştığı fotoğraf sonrası alay konusu olan komutan görevden alındı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD donanmasına ait "USS John S. McCain" muhrip gemisinin komutanı Cameron Yaste, dürbünü ters takılmış tüfekle atış yaparken çekilen fotoğrafı yüzünden görevden alındı.

ABD Deniz Kuvvetleri, USS John S. McCain destroyerinin komutanı Cameron Yaste'nin görevden alındığını açıkladı. Yaste'nin görevden alınmasının nedeni olarak, onun komuta yeteneğine olan güvenin azalması gösterildi.

PAYLAŞTIĞI FOTOĞRAF VİRAL OLMUŞTU

Bu karar, Yaste'nin nisan ayında sosyal medyada yayımlanan bir fotoğrafının ardından geldi. Fotoğrafta, Yaste'nin dürbünlü tüfeği geriye doğru monte ederek atış pozisyonunda olduğu görülüyordu. Bu görüntü, ABD Donanması'nın sosyal medya hesaplarında büyük tepkiye yol açmış ve alay konusu olmuştu.

Paylaştığı fotoğraf sonrası alay konusu olan komutan görevden alındı

ÖZÜR DİLEMİŞLERDİ

Fotoğraf, deniz kuvvetlerinin sosyal medya hesaplarından kaldırıldıktan sonra, "Net Görüş Resmi" açıklamasıyla birlikte tüfeğin yanlış montajı için özür dilenmişti.

YERİNE GETİRİLEN İSİM DE BELLİ

Yaste'nin yerine geçici olarak, Umman Körfezi'nde bulunan USS Abraham Lincoln saldırı grubunun bir parçası olan Destroyer Squadron 21'in komodor yardımcısı Yüzbaşı Allison Christy atandı. Deniz Kuvvetleri yetkilileri, Yaste'nin yerine atanan Christy'nin görevi devralmasının ardından, destroyer komutanlığındaki eksikliklerin hızlı bir şekilde giderileceğini belirtti.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Dünya

Amerika Birleşik Devletleri Politika Güncel Dünya

Beştepe'de Erdoğan-Sisi zirvesi! 2 ülke arasında 17 anlaşma imzalandı

Beştepe'de Erdoğan-Sisi zirvesi! 2 ülke arasında 17 anlaşma imzalandı

 Ankara'da resmi törenle karşılanan Sisi, Türk askerini 'Shukran asker' diyerek selamladı

Ankara'da resmi törenle karşılanan Sisi, Türk askerini "Shukran asker" diyerek selamladı

 İmamoğlu'ndan bakanlığın Vaniköy'deki kaçak villayı yıkmasına ilk yorum: Hüzünle izliyorum

İmamoğlu'ndan bakanlığın Vaniköy'deki kaçak villayı yıkmasına ilk yorum: Hüzünle izliyorum
Yeniden Refah'tan neden istifa etti? Gözlerin çevrildiği Kasım Gülpınar sessizliğini bozdu

Yeniden Refah'tan neden istifa etti? Gözlerin çevrildiği Kasım Gülpınar sessizliğini bozdu
500

Yorumlar (2)

1gerceklerinsesi:

Ne anlatiyon ihtiyar

0
1
yanıtYanıtla
Halit:

peki o mekanizmayı iki şekildede takılacak şekilde tasarlayanın suçu yokmu bu tür hatalar olmaması için çabalamaları gerek

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
İZSU İzmir su kesintisi! Aliağa, Karaburun, Karaburun 4-5 Eylül 2024 İzmir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Ayça Çağla Altunkaya kaç yaşında ve nereli? İSKİ İstanbul su kesintisi! Bayrampaşa, Esenler, Bağcılar su kesintisi listesi! 4-5 Eylül İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Aranan Adam filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Aranan Adam filmi ne zaman, nerede çekildi? ASKİ Ankara su kesintisi! Sincan, Çankaya, Elmadağ 4-5 Eylül 2024 Ankara su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Arda Güler Galatasaray'a mı gelecek? Galatasaray Arda Güler'i kiralayacak mı? Oh Olsun filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Oh Olsun filmi ne zaman, nerede çekildi? CANLI maç izle! (TÜM MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Günün maçı nereden izlenir? 5 Eylül 2024 Günlük Burç Yorumları! Koç, Boğa, Aslan burcu yorumu! 5 Eylül AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Gökdelen filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Gökdelen filmi ne zaman, nerede çekildi? GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU (4 EYLÜL) Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?
title