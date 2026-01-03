'Parti başlasın' demişti! Maduro'nun aracıyla dolaştığı görüntüler yeniden gündem oldu

Haberler

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun, ABD tarafından düzenlenen operasyonla yakalanarak ülke dışına kaçırılmasının ardından başkent Caracas sokaklarında aracıyla dolaştığı görüntüler yeniden gündem oldu. Maduro, ABD'nin baskılarına aldırış etmediği mesajını verdiği görüntülerde gülümseyerek, "Parti başlasın" demişti.

  • Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 28 Kasım'da başkent Caracas sokaklarında kendi aracıyla dolaştığı bir videoyu sosyal medyadan paylaştı.
  • Videoda Maduro, güvenlik ekibi eşliğinde şehirde dolaşırken kameraya gülümseyerek 'Parti başlasın' dedi.
  • Maduro, videoya eşlik eden mesajında 'Venezuela güçlüdür, hiçbir tehdit bizi yıldıramaz, halkımla birlikte görevimin başındayım' ifadelerini kullandı.

BAŞKENT SOKAKLARINDA ARACIYLA DOLAŞMIŞTI

Maduro, 28 Kasım'da hakkındaki "saklanıyor" ve "korkuyor" iddialarını boşa çıkarmak istercesine, başkent Caracas sokaklarında kendi kullandığı araçla dolaştığı bir videoyu sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı.

"PARTİ BAŞLASIN" DEMİŞTİ

Aynı zamanda devlet televizyonunda da yayımlanan görüntülerde Maduro, cadde ve sokaklarda rahat bir şekilde otomobil kullandığını göstererek ABD'nin baskılarına aldırış etmediği mesajını vermişti. Videoda Maduro'nun güvenlik ekibi eşliğinde şehirde dolaştığı, kameraya gülümseyerek "Let's go party" (Parti başlasın) dediği duyulmuştu.

"GÖREVİMİN BAŞINDAYIM" MESAJI

Öte yandan Maduro, videoya eşlik eden mesajında şu ifadeleri kullanmıştı: "Venezuela güçlüdür. Hiçbir tehdit bizi yıldıramaz. Halkımla birlikte, görevimin başındayım."

