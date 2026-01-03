'Parti başlasın' demişti! Maduro'nun aracıyla dolaştığı görüntüler yeniden gündem oldu

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun, ABD tarafından düzenlenen operasyonla yakalanarak ülke dışına kaçırılmasının ardından başkent Caracas sokaklarında aracıyla dolaştığı görüntüler yeniden gündem oldu.

BAŞKENT SOKAKLARINDA ARACIYLA DOLAŞMIŞTI

Maduro, 28 Kasım'da hakkındaki "saklanıyor" ve "korkuyor" iddialarını boşa çıkarmak istercesine, başkent Caracas sokaklarında kendi kullandığı araçla dolaştığı bir videoyu sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı.

"PARTİ BAŞLASIN" DEMİŞTİ

Aynı zamanda devlet televizyonunda da yayımlanan görüntülerde Maduro, cadde ve sokaklarda rahat bir şekilde otomobil kullandığını göstererek ABD'nin baskılarına aldırış etmediği mesajını vermişti. Videoda Maduro'nun güvenlik ekibi eşliğinde şehirde dolaştığı, kameraya gülümseyerek "Let's go party" (Parti başlasın) dediği duyulmuştu.

"GÖREVİMİN BAŞINDAYIM" MESAJI

Öte yandan Maduro, videoya eşlik eden mesajında şu ifadeleri kullanmıştı: "Venezuela güçlüdür. Hiçbir tehdit bizi yıldıramaz. Halkımla birlikte, görevimin başındayım."