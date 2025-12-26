Haberler

Paris'te üç metro istasyonunda bıçaklı saldırı dehşeti: Üç kadın yaralandı

Paris'te üç metro istasyonunda bıçaklı saldırı dehşeti: Üç kadın yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransa'nın başkenti Paris'te üç ayrı metro istasyonunda düzenlenen bıçaklı saldırılarda üç kadın yaralandı. Saldırılar République, Arts et Métiers ve Opéra metro istasyonlarında gerçekleşti. Yaralılar hayati tehlike oluşturmayan yaralanmalarla hastaneye kaldırılırken, saldırılarla bağlantılı olduğu değerlendirilen bir şüpheli güvenlik kameraları sayesinde tespit edilerek gözaltına alındı.

Fransa'nın başkenti Paris'te üç ayrı metro istasyonunda düzenlenen bıçaklı saldırılarda üç kadın yaralandı. Fransız savcılığından yapılan açıklamaya göre, saldırılarla bağlantılı olduğu değerlendirilen bir şüpheli gözaltına alındı.

SALDIRILAR ÜÇ FARKLI İSTASYONDA GERÇEKLEŞTİ

Reuters'ın aktardığına göre, saldırılar yerel saatle 16.00 sıralarında Paris merkezindeki République, Arts et Métiers ve Opéra metro istasyonlarında meydana geldi. Üç kadının da farklı noktalarda bıçaklandığı bildirildi.

YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Yetkililer, saldırıya uğrayan kadınların hastaneye kaldırıldığını ve yaralanmalarının hayati tehlike oluşturmadığını açıkladı.

ŞÜPHELİ GÜVENLİK KAMERASIYLA TESPİT EDİLDİ

Savcılığın açıklamasına göre, 2000 doğumlu ve Mali kökenli olan şüpheli, Paris'in kuzey banliyölerinden Sarcelles'te düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Zanlının saldırılarla bağlantısının netleştirilmesi için soruşturmanın sürdüğü bildirildi

ZANLI POLİS KAYITLARINDA YER ALIYORDU

Savcılık açıklamasında, şüphelinin daha önce mala zarar verme gibi suçlar nedeniyle polis kayıtlarında yer aldığı bilgisi paylaşıldı. Ancak saldırının nedeni ve zanlının gerekçesine ilişkin ayrıntı verilmedi.

.

Elif Yeşil
Haberler.com / Dünya
PFDK'ye sevk edilen Ali Palabıyık'tan açıklama: En kısa zamanda Türkiye'ye döneceğim

Bahis oynadığı belirlenen Süper Lig hakeminden açıklama var
'Ebru Gündeş'in eski eşi Murat Özdemir tutuklandı' iddiası

Ebru Gündeş'in eski eşi tutuklandı
Şehit babasının kahreden görüntüsüyle ilgili gerçek bambaşka çıktı

Şehit babasının kahreden görüntüsüyle ilgili gerçek bambaşka çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18 yaşındaki Sümeyye'nin ölümünde gizem çözüldü! Kapıcı gözaltında

Sümeyye'nin ölümünde gizem çözüldü! Katili yasak aşkı çıktı
Setlere dönüşü ertelendi: Ünlü oyuncu bir süre daha çiftçilik yapacak

Setlere dönüşü ertelendi: Ünlü oyuncu bir süre daha çiftçilik yapacak
Apar topar final yapan dizi hakkında bomba iddia: Set çalışanını döverek öldürdüler

Final yapan dizi için bomba iddia: Set çalışanı dövülerek öldürüldü
Komşuda ekonomik tablo vahim: 100 dolar almak için dövizciye gitti ama...

Komşuda durum vahim: Bir çuval parayla dövizciye gitti ama...
18 yaşındaki Sümeyye'nin ölümünde gizem çözüldü! Kapıcı gözaltında

Sümeyye'nin ölümünde gizem çözüldü! Katili yasak aşkı çıktı
SDG-Şam krizi derinleşirken Mazlum Abdi'den jet hamle

SDG-Şam krizi derinleşirken Mazlum Abdi'den jet hamle
Emekliye promosyon yarışı kızıştı! İşte en yüksek ödeme yapan bankalar

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren haber! 60 bin TL ödeme yapan banka var