Paris'te üç metro istasyonunda bıçaklı saldırı dehşeti: Üç kadın yaralandı

Fransa'nın başkenti Paris'te üç ayrı metro istasyonunda düzenlenen bıçaklı saldırılarda üç kadın yaralandı. Fransız savcılığından yapılan açıklamaya göre, saldırılarla bağlantılı olduğu değerlendirilen bir şüpheli gözaltına alındı.

SALDIRILAR ÜÇ FARKLI İSTASYONDA GERÇEKLEŞTİ

Reuters'ın aktardığına göre, saldırılar yerel saatle 16.00 sıralarında Paris merkezindeki République, Arts et Métiers ve Opéra metro istasyonlarında meydana geldi. Üç kadının da farklı noktalarda bıçaklandığı bildirildi.

YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Yetkililer, saldırıya uğrayan kadınların hastaneye kaldırıldığını ve yaralanmalarının hayati tehlike oluşturmadığını açıkladı.

ŞÜPHELİ GÜVENLİK KAMERASIYLA TESPİT EDİLDİ

Savcılığın açıklamasına göre, 2000 doğumlu ve Mali kökenli olan şüpheli, Paris'in kuzey banliyölerinden Sarcelles'te düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Zanlının saldırılarla bağlantısının netleştirilmesi için soruşturmanın sürdüğü bildirildi

ZANLI POLİS KAYITLARINDA YER ALIYORDU

Savcılık açıklamasında, şüphelinin daha önce mala zarar verme gibi suçlar nedeniyle polis kayıtlarında yer aldığı bilgisi paylaşıldı. Ancak saldırının nedeni ve zanlının gerekçesine ilişkin ayrıntı verilmedi.

