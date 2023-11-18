Paris'te Filistin'e Destek Yürüyüşü

Fransa'nın başkenti Paris'te yaklaşık 60 bin kişi sağanak yağışa rağmen Filistin'e destek için yürüdü. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki gösterildi.

Fransa'nın başkenti Paris'te yaklaşık 60 bin kişi sağanak yağışa rağmen Filistin'e destek için yürüdü.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları aralıksız 43 gündür sürüyor. İsrail güçlerinin ayrım gözetmeksizin sivilleri vurması ise dünyanın tepkisini çekmeye devam ediyor. Dünyanın dört bir yanında devem eden Filistin'e destek yürüyüşlerinden biri de bugün Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlendi. Başkentin merkezinde toplanan yaklaşık 60 bin kişi, sağanak yağmura rağmen yürüyüşe devam etti. Filistin destekçileri, "Gazze ve Batı Şeria'da katliamı durdurun" ve "Derhal ateşkes" yazılı pankartlar taşıdı.

Yürüyüşte konuşma yapan Genel Çalışma Konfederasyonu (CGT) Genel Sekreteri Sophie Binet, "Fransa, silahların susması için derhal ateşkes çağrısı yapmalı" ifadelerini kullandı. - PARİS