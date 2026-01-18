Haberler

Fransa'da bir dairenin zemini çöktü

Fransa'da bir dairenin zemini çöktü
Fransa'nın başkenti Paris'te bir binanın 5'inci katındaki dairenin zemininin çökmesi sonucu eğlence sırasında 20'den fazla kişi yaralandı.

FRANSA'nın başkenti Paris'te bir binanın 5'inci katındaki dairenin zemininin çökmesi sonucu 20'den fazla kişi yaralandı.

Fransa'nın başkenti Paris'in 11'inci bölgesindeki bir sokakta yaklaşık 100 kişinin yaşadığı çok katlı binanın 5'inci katındaki dairenin zemini çöktü. Dün gece meydana gelen olayda, yaklaşık 50 kişinin eğlendiği dairenin zemininin çökmesi sonucu 20'den fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
