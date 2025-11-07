Haberler

Papa'nın Ziyareti Öncesi Vatikan Heyeti Denizli'de

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Katoliklerin ruhani lideri Papa 14. Leo'nun Türkiye'ye yapacağı ziyareti öncesinde 38 kişilik Vatikan heyeti, Denizli'deki Hierapolis ve Laodikya antik kentlerini ziyaret etti. Heyet, Pamukkale travertenlerinde yürüdü ve tarihi yerler hakkında bilgiler aldı.

1) VATİKAN HEYETİ, PAPA'NIN ZİYARETİ ÖNCESİ DENİZLİ'YE GELDİ

KATOLİKLERİN ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14'üncü Leo'nun Türkiye'ye yapacağı ziyaret öncesinde, aralarında Papa'nın Genel Vekili Kardinal Baldassare Reina'nın da yer aldığı 38 kişilik heyet, Denizli'ye geldi. Heyet Pamukkale'deki Hierapolis ve Laodikya antik kentlerini ziyaret ederken, dünyaca ünlü Pamukkale travertenlerinde yürüyüp, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14'üncü Leo, papalık görevine başladıktan sonra ilk yurt dışı seyahatini Türkiye'ye yapacak. Papa, Türkiye'yi 27-30 Kasım tarihlerinde ziyaret edecek. Papa'nın ziyareti öncesi, Vatikan'dan bir heyet, Denizli'ye geldi.

Leo'nun Genel Vekili Kardinal Baldassare Reina ve yanındaki papazlar ve rahibelerden oluşan 38 kişilik heyet, ziyaretleri kapsamında ilk olarak Pamukkale Ören Yeri'ndeki Hierapolis Antik Kenti'ni gezdi. Ziyarete Kardinal Vekili Özel Sekreteri LoI Dario, Roma Piskoposluğu Vekili Renato Tarantelli Baccari, Roma Vikaryası Hac Pastoral Ofisi Direktörü Antonia Romana Nazzaro ve diğer yetkililer de yer aldı. Reina ve yanındaki heyet, antik kentteki Hazreti İsa'nın 12 havarisinden biri olan St. Philippus'un mezar ve kilisesinde incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Kilise ziyaretinin ardından Reina ve yanındaki heyet, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Pamukkale'deki beyaz travertenlere geçti. Reina ve bazı papazlar ayakkabılarını çıkarıp, beyaz travertenlerde sıcak suda çıplak ayakla yürüdü. Reina travertenlerde papazlarla birlikte hatıra fotoğrafı da çekildi.

'HEYECAN VERİCİ'

Denizli programı kapsamında Reina ve beraberindekiler, daha sonra Laodikya Antik Kenti'ni ziyaret etti. Kardinal Reina, Laodikya Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek'ten antik kent hakkında bilgi alıp, Laodikya Kilisesi, kiliseli peristilli ev, batı tiyatrosu ve merkezi agorayı gezdi. Reina, yaptığı açıklamada, Hierapolis ve Laodikya antik kentlerini çok beğendiğini belirterek, "Tabii ki Roma Kilisesi olarak biz burada bulunuyoruz. Bu topraklarda yaşamış olan 2 bin sene evvelki ilk Hristiyanların ayak izlerini takip etmek, onların burada bıraktıkları eserleri veya izleri görmek bizim için son dereye heyecan vericiydi. Çoğumuz Hierapolis'e ilk kez geldik. Eski çağlardan kalan eserleri gördük. Son derece önemli bir sit alanı. Aynı zamanda da Hristiyanların izlerinin olması bizi çok ilgilendirdi ve heyecanlandırdı" diye konuştu.

Reina, travertenlerde çıplak ayakla yürümenin nasıl bir his olduğu sorusuna ise "Diğer rahip arkadaşlarımla birlikte girdik. Burası son derece önemli ve çok ziyaret edilen bir merkez. Biz de büyük bir keyif alarak gezdik, çok hoşumuza gitti. Çünkü ilk kez görüyorduk" yanıtını verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Numan Kurtulmuş'tan komisyon üyelerinin İmralı'ya gitmesine yeşil ışık: Bu adım atılabilir

Numan Kurtulmuş'tan komisyon üyelerinin İmralı'ya gitmesine yeşil ışık
Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş, ölüm tehditleri alıyor: Bu davadan vazgeçin yoksa...

Rojin'in babasına ölüm tehdidi
Doğu illerini ve İstanbul'u geride bıraktı: İşte 9 ayda en çok altın satın alınan ilimiz

Rakam inanılmaz! İşte 9 ayda en çok altın satın alınan ilimiz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Süreç sadece AK Parti ve MHP'nin değil' diyen Öcalan'dan CHP'ye mesaj

"Süreç sadece AK Parti ve MHP'nin değil" diyen Öcalan'dan CHP'ye mesaj
İslam Memiş tarih vererek altın yatırımcısını uyardı

İslam Memiş tarih vererek altın yatırımcısını uyardı
Firar ettiği iddia edilen Alaattin Çakıcı bakın nerede görüntülendi

Yurt dışına kaçtığı iddia edilen Çakıcı bakın nerede görüntülendi
Yeni fezlekeler Meclis'te! Aralarında Özgür Özel ve Erkan Baş da var

Yeni fezlekeler Meclis'te! Aralarında 2 genel başkan var
'Süreç sadece AK Parti ve MHP'nin değil' diyen Öcalan'dan CHP'ye mesaj

"Süreç sadece AK Parti ve MHP'nin değil" diyen Öcalan'dan CHP'ye mesaj
Tamı tamına 125 bin adet: Milletin çoluğunu çocuğunu zehirleyeceklerdi

Tamı tamına 125 bin adet: Milletin çoluğunu çocuğunu zehirleyeceklerdi
Kaldığı yurdun manzarasını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı

Kaldığı yurdun manzarasını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı
Icardi'den bir garip paylaşım: Kendine bile yetemeyenlerin...

Icardi'den bir garip paylaşım: Kendine bile yetemeyenlerin...
Jennifer Lawrence canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

Ünlü oyuncu canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
Bu dizilerde servet kazanıyorlar: En çok ücret alan erkek oyuncular belli oldu

Dizi başına rekor ücret! En çok kazanan erkek oyuncu açıklandı
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Kira enflasyonu düşecek

Paranın patronundan milyonlarca kiracının yüzünü güldürecek mesaj
Sabıkalı sevgili, kadın gardiyana yapay zekayla oluşturduğu görüntüyle şantaj yaptı

Kadın gardiyana müstehcen videolu şantaj! CİMER'e bile mesaj yazmışlar
AB'den Putin'i kızdıracak vize hamlesi

AB'den Putin'i kızdıracak vize hamlesi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.