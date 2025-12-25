Papa 14. Leo, İlk Noel Vaazında Gazze'deki İnsanlık Dramına Dikkati Çekti

(ANKARA) - Papa 14. Leo, verdiği ilk Noel vaazında Gazze'deki Filistinlilerin yaşam koşullarına tepki gösterdi. Papa ayrıca, göçmenler ve devam eden savaşlara da değindi.

Papa Leo ilk Noel vaazını verdi. Papa, İsa'nın bir ahırda doğmasını "Tanrı'nın kırılgan çadırını insanların arasına kurmasına" benzeterek, "Peki, haftalardır yağmura, rüzgara ve soğuğa maruz kalan Gazze'deki çadırları nasıl düşünmeyiz?" ifadelerini kullandı.

Aziz Petrus Bazilikası'nda binlerce kişinin katıldığı ayinde Papa Leo, dünya genelindeki evsizlere ve savaşların yol açtığı yıkıma da değindi. Özellikle cepheye sürülen askerleri anımsatan Papa, şu ifadeleri kullandı:

"Devam eden veya sona ermiş savaşların denediği, geride enkaz ve açık yaralar bırakan savunmasız halkların bedeni kırılgandır. Ön saflarda, kendilerinden istenenlerin anlamsızlığını ve onları ölüme gönderenlerin şatafatlı nutuklarını dolduran yalanları hisseden, silahlanmaya zorlanan gençlerin zihinleri ve yaşamları kırılgandır."

Göçmenlerin yaşadıklarına da değinen Papa, "Amerika kıtasını boydan boya geçen göçmen ve mültecilerin" yaşadığı zorluklara da değindi. Daha önce ABD Başkanı Donald Trump'ın göçmen karşıtı politikalarını eleştiren Papa Leo, yaptığı konuşmada, "yoksullara ve yabancılara yardım etmemenin Tanrı'yı reddetmekle eşdeğer olduğunu" belirtti.

Papa, Aziz Petrus Bazilikası'nın balkonundan yaptığı geleneksel "Şehre ve Dünyaya" konuşmasında ise Ukrayna, Sudan, Mali ve Myanmar'daki çatışmalara değindi. Papa, Ukrayna halkının da "şiddetle azap çektiğini" belirterek, tarafları uluslararası toplumun desteğiyle diyaloğa davet etti.

Ayrıca Tayland ve Kamboçya sınırında üçüncü haftasına giren ve en az 80 kişinin hayatını kaybettiği çatışmalara da değinen Papa, "iki ülke arasındaki kadim dostluğun yeniden tesis edilmesi ve barış için çalışılması" çağrısında bulundu.