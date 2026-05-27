Haberler

Papa'dan Gazze çağrısı

Papa'dan Gazze çağrısı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Vatikan Devlet Başkanı ve Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa 14'üncü Leo, Gazze halkına yardım edilmesi ve yeniden inşa çalışmalarına başlanması için uluslararası yetkililere çağrıda bulundu. Ayrıca, İsrail'in uluslararası sularda alıkoyduğu filo aktivistlerine yönelik muameleye de tepki gösterdi.

VATİKAN Devlet Başkanı ve Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa 14'üncü Leo, "Tüm yetkililere Gazze halkına yardım etmeleri, yardımlarıyla onlara eşlik etmeleri ve yeniden inşa çalışmalarına başlamaları için çağrıda bulunuyorum" dedi.

Vatikan Devlet Başkanı ve Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa 14'üncü Leo, İsrail ordusunun Akdeniz'in uluslararası sularında saldırarak alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik muameleye ilişkin açıklamada bulundu. Papa, "Orada herkesin insan haklarına saygı gösterilmesi için yeni bir çağrı yapmalıyız" ifadesini kullandı.

Gazze'deki zor duruma da değinan Papa, "Ne yazık ki, Gazze halkı halen insani yardım alamıyor. Bu protestolara, zorluklara, hatta filoya katılanların eylemine neden oluyor. Bunu da tekrarlamak istiyorum, bu bir davet değil, bir çağrı. Tüm yetkililere Gazze halkına yardım etmeleri, yardımlarıyla onlara eşlik etmeleri ve yeniden inşa çalışmalarına başlamaları için çağrıda bulunuyorum. İnsanlar gerçekten halen acı çekiyorlar. Nefret ve şiddet her yerde kötü sonuçlara yol açıyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı: Netanyahu zalimi gereken dersi alacaktır

Erdoğan namaz çıkışı konuştu! Netanyahu için çarpıcı mesaj
Özel'den namaz çıkışı 'Yeni parti kuracak mısınız?' sorusuna net yanıt

Özel'e namaz sonrası açık açık soruldu: Yeni parti kuracak mısınız?
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu

Seyir halindeki otomobil alev aldı! Dakikalar içinde küle döndü
Dervişoğlu: Ülkemizde birçok problemin yanında şimdi bir de derin bir mutsuzluk hakim

Dervişoğlu'nun bayram mesajına "halkın mutsuzluğu" damga vurdu
Mardin'de 842 yıllık Ulu Cami'de bayram namazı yoğunluğu

842 yıllık cami bu sabah dolup taştı
Sultan Abdülmecid'in şifa bulduğuna inanılan camide 100 yıllık kılıçla bayram hutbesi

100 yıllık kılıçla bayram hutbesi
Ferhat Göçer'den sevgilisi Ömür Gedik'in 'keçi' paylaşımına dikkat çeken yorum

Sevgilisinin bu anlarına yorumu küfürlü oldu
Hakan Safi'nin 'İyi ki getirmişsiniz diyeceksiniz' dediği transfer ortaya çıktı

Fenerbahçe sağ gösterip sol vurdu
Dere kenarında bıçaklanarak öldürülmüş erkek cesedi bulundu

Dere kenarında bulundu! Her bir detayı kan donduran cinsten