Papa Franciscus için Vatikan'da Cenaze Töreni Düzenlendi

PAPA Franciscus için Vatikan'da başlayan cenaze törenine aralarında dünya liderlerinin de olduğu 140 bin kişinin katıldığı açıklandı.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus için bugün Vatikan'ın Aziz Petrus Meydanı'nda cenaze merasimi düzenleniyor. Merasim, Türkiye saatiyle 11.00 sıralarında başladı. Törende Türkiye'yi TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş temsil ederken, törene katılanlar arasında ABD Başkanı Donald Trump, eski başkan Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni gibi isimler de yer alıyor.

İtalya polisinin verdiği bilgiye göre, Papa'nın cenazesine 140 bin kişi katılıyor. Cenaze merasimi öncesinde ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump, Papa'nın tabutunun bulunduğu Aziz Petrus Bazilikası'nı ziyaret ettiği bildirildi. Trump, ardından bazilikadan ayrılarak dünya liderlerinin yanında yerini aldı.

İngiltere Kraliyet Ailesi'nden Galler Prensi William da babası Kral 3'üncü Charles'ı temsilen katıldığı cenaze töreninde bazilikada Papa'nın tabutunun yanına geldi. İngiltere'yi törende ayrıca Başbakan Keir Starmer temsil ediyor. Törene Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de katılıyor.

Papa Francis'in naaşı, vasiyeti üzerine Roma'da Azize Büyük Meryem Bazilikası'na defnedilecek. Aziz Petrus Meydanı'ndaki cenaze ayini sonrasında Papa'nın naaşı buradan alınarak özel bir araçla yaklaşık 6 kilometre uzaklıktaki Azize Büyük Meryem Bazilikası'na taşınacak. Papa'nın naaşını taşıyacak cenaze aracının Vatikan'dan çıktıktan sonra sırasıyla; Vittorio Emanuele Caddesi, Venedik Meydanı, Kolezyum ve Merulana Caddesi'nden Azize Büyük Meryem Bazilikası'na ulaşması bekleniyor.

Vatikan Sözcüsü Mattero Bruni, Papa'nın naaşının, Azize Büyük Meryem Bazilikası'na defnedildikten sonra yarın halkın ziyaretine açılacağını söyledi.