Papa Francis, Fıtık Ameliyatının Ardından Hastaneden Taburcu Edildi

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, 7 Haziran'da olduğu fıtık ameliyatının ardından Roma'daki Gemelli Hastanesi'nden taburcu edildi. Papa Francis, İtalya'nın başkenti Roma'daki Gemelli Hastanesi'nden sabah saatlerinde taburcu oldu. Hastaneden ayrılan Papa Francis, kendisini bekleyen gazetecileri selamladı. Papa, gazetecilerin sağlık durumuna ilişkin sorularını, 'Hala yaşıyorum' şeklinde yanıtladı. Papa Francis ayrıca, Yunanistan'da göçmenleri taşıyan geminin alabora olması sonucu 78 kişinin hayatını kaybetmesinden dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Aracıyla hastaneden çıkış yapan Papa Francis, Vatikan'a döndü.