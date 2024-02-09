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Papa'dan eşcinsellik savunması: Sömüren iş insanını kutsasam şok olmazlar

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Vatikan'ın eşcinsel çiftlerin kilisede kutsanmasına izin vermesi sonrası yükselen tepkilere Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco'dan çok konuşulacak bir savunma geldi. Papa, "Başkalarını sömüren bir iş insanını kutsasam kimse şoke olmuyor ama bir eşcinseli kutsarsam oluyorlar. Bu ikiyüzlülük" dedi.

Vatikan'ın Aralık 2023'te eşcinsel çiftlere kutsama izni vermesiyle yükselen tepkilere Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco, "Başkalarını sömüren bir iş insanını kutsasam kimse şok olmuyor ama bir eşcinseli kutsarsam oluyorlar. Bu ikiyüzlülük." karşılığını verdi.

"SÖMÜRÜCÜ İŞ İNSANINI KUTSASAM ŞOK OLMAZLAR"

Papa, Vatikan'ın eşcinsellere kutsama kararına tepkilerin yükselmesi üzerine yaptığı açıklamada ilginç bir kıyaslamada bulundu. Katoliklerin lideri sözlerinde "Sömürücü bir iş insanını kutsasam kimse şok olmuyor ama bir eşcinseli kutsayınca oluyorlar." dedi. Papa, bu durumun "ikiyüzlülük" anlamını taşıdığını söyleyerek tartışılan kutsama kararını savundu.

NE OLMUŞTU?

Eşcinsellik tartışması son yıllarda dünya genelinde yayılırken en son Vatikan'dan alınan karar ses getirmişti. Katolik inancının merkezinden eşcinsel çiftlerin de kilisede kutsanmasına izin çıkmış, Papa da söz konusu düzenlemeye onay vermişti.

Vatikan'ın aldığı kararda eşcinsel çiftlerin kutsanmasının bireylere yönelik olduğu, eşcinsel beraberlikleri onaylamak anlamına gelmediğine dikkat çekilirken Katolik Kilisesi'nin muhafazakar kanadı karara büyük tepki göstermişti. Alınan karar ayrıca dünya genelinde yükselen LGBT hareketine de resmiyet kazandırdığı yorumlarına neden olmuştu.

İbrahim Çelik
İbrahim Çelik
Haberler.com - Dünya

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Yorumlar (2)

Firat Tas:

Papa haklı Türkiye'de parası olana diva olmayana tu kaka diyorlar maalesef

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onur aksakal:

travzonniler olarak hamsinin yerinde mukayese arkadaşlarla sayın papaya hak verdik herkes hak versun

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