Papa 14'üncü Leo, Türkiye'ye İlk Dış Resmi Ziyaretini Gerçekleştirecek
VATİKAN Devlet Başkanı Papa 14'üncü Leo'nun, ilk dış resmi ziyaretini Türkiye'ye yapacağı bildirildi.

Vatikan Basın Sözcüsü Matteo Bruni tarafından yapılan yazılı açıklamada, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14'üncü Leo'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve dini makamların davetine icabetle 27-30 Kasım'da Türkiye'ye ziyaret gerçekleştireceği belirtildi. Papa'nın Türkiye ziyareti sırasında Birinci İznik Konsili'nin 1700'üncü yılı vesilesiyle İznik'e de gideceği aktarıldı.

Bruni'nin açıklamasında, Papa 14'üncü Leo'nun, Türkiye'nin ardından 30 Kasım-2 Aralık'ta Lübnan'a da ziyaret gerçekleştirileceği kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
