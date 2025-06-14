Papa 14'üncü Leo'dan İsrail ve İran'a Diyalog Çağrısı

Papa 14'üncü Leo'dan İsrail ve İran'a Diyalog Çağrısı
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Katoliklerin ruhani lideri Papa 14'üncü Leo, İsrail ve İran arasındaki gerilimle ilgili taraflara sağduyu ve diyalog çağrısında bulundu. Barış ve güvenlik için adil müzakerelerin önemini vurguladı.

KATOLİKLERİN ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14'üncü Leo, İsrail ve İran arasındaki yüksek gerileme ilişkin taraflara sağduyu ve diyalog çağrısında bulundu.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14'üncü Leo, Aziz Petrus Bazilikası'nda yaptığı konuşmada, İsrail ile İran arasında yaşanan gelişmelere değindi. Papa 14'üncü Leo, "Son günlerde son derece kaygı verici haberler alıyoruz. İran ve İsrail arasındaki durum ciddi şekilde kötüleşti. Böylesine kritik bir dönemde, sorumluluk ve sağduyu için çağrımı tekrarlıyorum. Nükleer tehditten arınmış, daha güvenli bir dünya inşa etme taahhüdü, adalet, kardeşlik ve ortak iyilik temellerine dayanan kalıcı bir barış için saygılı görüşmeler ve samimi diyalog yoluyla sürdürülmelidir" dedi.

Papa 14'üncü Leo, diyaloğun devam ettirilmesinin önemini vurgulayarak "Hiç kimse bir başkasının varlığını tehdit etmemeli. Tüm ülkelerin görevi, barış davasını desteklemek, uzlaşma yollarını başlatmak ve herkes için güvenlik ile onuru garanti eden çözümleri teşvik etmektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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