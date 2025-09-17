Papa 14'üncü Leo'dan Gazze İçin Ateşkes Çağrısı

KATOLİKLERİN ruhani lideri Papa 14'üncü Leo, Gazze'de ateşkes çağrısında bulundu.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14'üncü Leo, Aziz Petrus Meydanı'nda çarşamba günleri yaptığı genel kabul oturumunda, İsrail'in işgali altındaki Gazze'de yaşananlara ilişkin konuştu. Papa 14'üncü Leo, "Kendi topraklarından bir kez daha zorla sürülen, korku içinde yaşamaya ve kabul edilemez koşullarda hayatta kalmaya devam eden Gazze'deki Filistin halkına derin yakınlığımı ifade ediyorum. 'Öldürmeyeceksin' emrini veren Yüce Tanrı'nın huzurunda ve tüm insanlık tarihinin gözü önünde, her insanın daima saygı duyulması ve korunması gereken dokunulmaz bir onuru vardır" ifadelerini kullandı.

Ateşkes, rehinelerin serbest bırakılması ve uluslararası insani hukuku tam olarak gözeten müzakereye dayalı diplomatik çözüm için çağrısını yinelediğini belirten Papa 14'üncü Leo, "Hepinizi, barış ve adaletin şafağının bir an önce doğması için içten dualarıma katılmaya davet ediyorum" dedi.