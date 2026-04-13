Haberler

Papa'dan Trump'a yanıt: Konuşmaya devam edeceğim

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, ABD Başkanı Trump'ın eleştirilerine yanıt vererek, savaşa karşı yüksek sesle konuşmaya devam edeceğini söyledi. İncil mesajının istismar edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Vatikan Devlet Başkanı ve Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa 14'üncü Leo, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisine yönelik eleştirilerine yanıt verdi. Papa, 11 gün sürecek ve 4 ülkeyi kapsayan Afrika turunun ilk ayağı için Roma'dan Cezayir'e giderken seyahatini takip eden gazetecilere Trump'ın sözleriyle ilgili değerlendirmede bulundu. Trump yönetiminden korkmadığını söyleyen Papa 14'üncü Leo, "Ben siyasetçi değilim. Ben İncil'den bahsediyorum. Bu nedenle savaşa karşı yüksek sesle konuşmaya devam edeceğim. Onunla bir tartışmaya girmeye niyetim yok. Bazı insanların yaptığı gibi İncil'in istismar edilebileceğini düşünmüyorum. Çok fazla insan acı çekiyor, çok fazla masum öldürüldü ve bence birilerinin ayağa kalkıp daha iyi bir yol olduğunu söylemesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

