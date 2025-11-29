Haberler

Papa 14. Leo İznik Ziyaretinin Ardından İstanbul'a Geldi

Güncelleme:
Papa 14. Leo, Türkiye programı çerçevesinde İznik'te ayin yönetmesinin ardından helikopterle İstanbul'a ulaştı ve Harbiye'deki Saint Esprit Katedrali'ne girdi.

Yılmaz OKUR/İSTANBUL, - ATİKAN Devlet Başkanı ve Katollik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa 14. Leo'yu İznik'ten İstanbul'a taşıyan helikopter Atatürk Havalimanı'na indi. Konvoy ve güvenlik önlemleriyle havalimanından ayrılan Papa, Harbiye'deki Saint Esprit Katedrali'ne giriş yaptı.

Papa 14.Leo Türkiye programı kapsamında Bursa İznik'te ayin yönetti. Ayinin ardından helikopterle tekrar İstanbul Atatürk Havalimanı'na gelen Papa, Harbiye'deki Saint Esprit Katedrali'ne giriş yaptı.

