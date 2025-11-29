Papa 14. Leo İznik Ziyaretinin Ardından İstanbul'a Geldi
Papa 14. Leo, Türkiye programı çerçevesinde İznik'te ayin yönetmesinin ardından helikopterle İstanbul'a ulaştı ve Harbiye'deki Saint Esprit Katedrali'ne girdi.
Yılmaz OKUR/İSTANBUL, - ATİKAN Devlet Başkanı ve Katollik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa 14. Leo'yu İznik'ten İstanbul'a taşıyan helikopter Atatürk Havalimanı'na indi. Konvoy ve güvenlik önlemleriyle havalimanından ayrılan Papa, Harbiye'deki Saint Esprit Katedrali'ne giriş yaptı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya