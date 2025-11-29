Haberler

Papa 14. Leo, Fener Rum Patrikhanesi'ni Ziyaret Etti

Papa 14. Leo, Fener Rum Patrikhanesi'ni Ziyaret Etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Papa 14. Leo, İstanbul'daki temasları kapsamında Fener Rum Patrikhanesi'ne ziyarette bulundu. Bölgedeki güvenlik önlemleri artırılırken, Papa'nın büyük bir ayin yönetmek üzere Volkswagen Arena'ya geçmesi bekleniyor.

Tuğçe SEZER ODABAŞI-Harun ŞAHBAZOĞLU/ İSTANBUL, - PAPA 14'üncü Leo, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüşmek üzere Balat'ta bulunan Fener Rum Patrikhanesi'ne geldi.

Türkiye'ye gelişinin 3'üncü gününüde İstanbul'daki temaslarını sürdüren Papa, Yeşilköy'deki Mor Efrem Süryani Ortodoks Kilisesi'ndeki toplantısının ardından Balat'taki Fener Rum Patrikhanesi'ne geçti. Çan sesleri eşliğinde patrikhaneye giren Papa 14. Leo'nun bu ziyaretinde de bölgede yoğun güvenlik önlemleri alındı. Papa 14'üncü Leo'nun patrikhanedeki programının ardından yaklaşık 4 bin kişilik büyük ayini yönetmek üzere Volkswagen Arena'ya geçmesi bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Papa 14. Leo'nun İznik ayini MHP'yi kızdırdı! Çok sert tepki

Papa 14. Leo'nun İznik ayini MHP'yi kızdırdı! Çok sert tepki
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahis cezası alan 35 futbolcu için Tahkim Kurulu'ndan karar çıktı

Bahis cezası alan 35 futbolcu için kesin karar çıktı
Altın için temkinli: İşte İslam Memiş'e göre 2026'nın en çok kazandıracak yatırım aracı

İşte İslam Memiş'e göre 2026'nın en çok kazandıracak yatırım aracı
Osimhen'in Okan Buruk'tan istediği şey olay oldu

Osimhen'in Okan Buruk'tan istediği şey olay oldu
Acun'un bile haberi yok! Survivor şampiyonundan çok konuşulacak 'Oruç' çıkışı

Survivor şampiyonundan çok konuşulacak "Oruç" çıkışı
Bahis cezası alan 35 futbolcu için Tahkim Kurulu'ndan karar çıktı

Bahis cezası alan 35 futbolcu için kesin karar çıktı
Osayi-Samuel Fenerbahçe'den ayrıldığına pişman oldu

Fenerbahçe'den ayrıldığına pişman oldu
Süper Lig devinin eski yıldızından eşi benzeri görülmemiş sözleşme

Süper Lig devinin eski yıldızından eşi benzeri görülmemiş sözleşme
5 oğlunu kaybetti, 36 torununa bakıyor

5 oğlunu kaybetti, 36 torununa bakıyor
Havalimanlarında kriz! Uçaklar yere indiriliyor

Havalimanlarında kriz! Uçaklar yere indiriliyor
Manav hırsızlığı kamerada! Dükkan sahibinin tek isteği var: Teslim edersen şikayetçi olmayacağız

Soyulan esnafın tek isteği var: Teslim edersen şikayetçi olmayacağız
Yolda kaybettiği 10 yıllık birikimini 40 ton çöpün içinde buldular

Yolda kaybettiği 10 yıllık birikimini 40 ton çöpün içinde buldular
Görüntü Ege'den! Sokaklar beyaza büründü

Görüntü Ege'den! Sokaklar beyaza büründü
Sarı kodla uyarılan kentte denizle kara birleşti, tarihi çarşı göle döndü

Sarı kodla uyarılan kentte denizle kara birleşti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.