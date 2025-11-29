Papa 14. Leo, Fener Rum Patrikhanesi'ni Ziyaret Etti

Tuğçe SEZER ODABAŞI-Harun ŞAHBAZOĞLU/ İSTANBUL, - PAPA 14'üncü Leo, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüşmek üzere Balat'ta bulunan Fener Rum Patrikhanesi'ne geldi.

Türkiye'ye gelişinin 3'üncü gününüde İstanbul'daki temaslarını sürdüren Papa, Yeşilköy'deki Mor Efrem Süryani Ortodoks Kilisesi'ndeki toplantısının ardından Balat'taki Fener Rum Patrikhanesi'ne geçti. Çan sesleri eşliğinde patrikhaneye giren Papa 14. Leo'nun bu ziyaretinde de bölgede yoğun güvenlik önlemleri alındı. Papa 14'üncü Leo'nun patrikhanedeki programının ardından yaklaşık 4 bin kişilik büyük ayini yönetmek üzere Volkswagen Arena'ya geçmesi bekleniyor.