Papa 14'üncü Leo'dan Orta Doğu çağrısı

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Orta Doğu'daki çatışmaların yayılma riski hakkında endişelerini dile getirerek ateşkes çağrısında bulundu ve diyalog vurgusu yaptı.

VATİKAN Devlet Başkanı Papa 14'üncü Leo, İran ve Orta Doğu'daki çatışmanın başka ülkelere yayıma riski olduğunu belirterek, "Bombaların gürültüsü kesilsin, silahlar sussun ve halkların seslerinin duyulabileceği bir diyalog alanı açılsın" dedi.

Vatikan Devlet Başkanı ve Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa 14'üncü Leo, Aziz Petrus Meydanı'na bakan ofisinin penceresinden geleneksel pazar duasını yaptı. Papa, duanın ardından ABD ile İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırılar ve İran'ın da misilleme saldırılarıyla devam eden Orta Doğu'daki krize ilişkin değerlendirmede bulundu. Papa 14'üncü Leo, "İran'dan ve genel olarak tüm Orta Doğu'dan şiddet ve yıkım olaylarına ilişkin dehşete düşüren haberler gelmeye devam ediyor. Bu gelişmeler, nefret ve korku dolu bir atmosferin yayılmasına neden oluyor" ifadelerini kullandı.

Çatışmanın bölgedeki diğer ülkelere yayılma riskinin altını çizen Papa, "Çatışmanın genişleyebileceği ve aralarında sevgili Lübnan'ın da bulunduğu bölgedeki başka ülkelerin yeniden istikrarsızlığa sürüklenebileceği korkusu da var" değerlendirmesinde bulundu.

Papa, ateşkes çağrısı yaparak, "Bombaların gürültüsü kesilsin, silahlar sussun ve halkların seslerinin duyulabileceği bir diyalog alanı açılsın" diye konuştu.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınların gününü de kutlayan Papa, "Ne yazık ki, birçok kadın halen çocukluktan itibaren ayrımcılığa maruz kalıyor ve farklı şiddet türlerinden muzdarip. Özellikle onlara olan dayanışmamı ve dualarımı iletiyorum" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
