Panama açıklarında göçmenleri taşıyan 2 tekne battı: 3 ölü

Panama açıklarında göçmenleri taşıyan iki teknenin alabora olması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. 16 göçmenin bulunduğu teknede diğer yolcular hakkında bilgi verilmedi.

PANAMA açıklarında göçmenleri taşıyan 2 teknenin alabora olması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Panama Sahil Güvenliği, Kolombiya'ya giden 2 teknenin, Panama açıklarında alabora olduğunu duyurdu. Yetkililer, 16 göçmenin bulunduğu teknede 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, yaralı 1 kişinin hastaneye sevk edildiğini belirtti. Teknedeki diğer 12 kişi hakkında ise bilgi verilmedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
