Pakistanlı general desteğini açıkça ifade etti: Türkiye için hazırız

Bölgede artan savaş gerilimi sürerken, Pakistanlı Tümgeneral Abbas Ghumman'dan Türkiye'ye yönelik dikkat çeken bir destek açıklaması geldi.

"DOSTLUĞUMUZ KURTULUŞ SAVAŞI'NA DAYANIYOR"

Türkiye'yi "dost ve kardeş ülke" olarak nitelendiren Ghumman, iki ülke arasındaki ilişkilerin köklü geçmişine işaret ederek, "Dostluğumuz Kurtuluş Savaşı dönemine dayanıyor. Zor zamanlarımızda her daim birbirimize destek olduk" dedi.

"TÜRKİYE'NİN YANINDA OLMAKTAN GERİ DURMAYIZ"

Açıklamasında mevcut bölgesel gelişmelere de değinen Ghumman, Türkiye'ye destek vermeye hazır olduklarını belirterek, "Bugün de ihtiyaç olursa tereddüt etmeden Türkiye'nin yanında yer almaktan geri durmayız. Bu zor coğrafyadayız ve birbirimize destek olmamız lazım" ifadelerini kullandı.

"HER ZAMAN HAZIRIZ" MESAJI

Ghumman, sözlerini "Türkiye için desteğe her zaman hazırız" diyerek tamamladı.

