Pakistanlı general desteğini açıkça ifade etti: Türkiye için hazırız

Pakistanlı Tümgeneral Abbas Ghumman, Türkiye ile Pakistan arasındaki tarihi kardeşlik bağlarına dikkat çekerek, bölgedeki artan gerilim ortamında ihtiyaç duyulması halinde Türkiye'ye koşulsuz destek vermeye hazır olduklarını açıkladı ve iki ülkenin zor coğrafyada dayanışma içinde olması gerektiğini vurguladı.

Bölgede artan savaş gerilimi sürerken, Pakistanlı Tümgeneral Abbas Ghumman'dan Türkiye'ye yönelik dikkat çeken bir destek açıklaması geldi.

"DOSTLUĞUMUZ KURTULUŞ SAVAŞI'NA DAYANIYOR"

Türkiye'yi "dost ve kardeş ülke" olarak nitelendiren Ghumman, iki ülke arasındaki ilişkilerin köklü geçmişine işaret ederek, "Dostluğumuz Kurtuluş Savaşı dönemine dayanıyor. Zor zamanlarımızda her daim birbirimize destek olduk" dedi.

"TÜRKİYE'NİN YANINDA OLMAKTAN GERİ DURMAYIZ"

Açıklamasında mevcut bölgesel gelişmelere de değinen Ghumman, Türkiye'ye destek vermeye hazır olduklarını belirterek, "Bugün de ihtiyaç olursa tereddüt etmeden Türkiye'nin yanında yer almaktan geri durmayız. Bu zor coğrafyadayız ve birbirimize destek olmamız lazım" ifadelerini kullandı.

"HER ZAMAN HAZIRIZ" MESAJI

Ghumman, sözlerini "Türkiye için desteğe her zaman hazırız" diyerek tamamladı.

6 puanlık maçta kazanan Kayserispor

Küme düşme hattı alev alev
İran'da yeni suikast! Devrim Muhafızları Sözcüsü öldürüldü

Bir suikast daha! 5 günde 3. üst düzey ölüm
Yorumlar (1)

Hakkı Aydın Bulut Karagundostu:

Pakistan hava gazı ancak Hamaset başka bir şey yok İsraile Amerika'ya karşı dursana İran'a destek olsana Ama yok neymiş Türkiye'nin yanındayız

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şampiyonluk gidince delirdiler! Kupayı askeri üsse götürüp tehdit ettiler

Futbol dünyası bu görüntüyü konuşuyor!
Antalya'da yangın faciası: 5'i çocuk 6 ölü

Bayram sabahı yürek yakan facia: 5'i çocuk 6 ölü
Adana'da yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
Oktay Kaynarca, berbat sesiyle şarkı söyleyen yarışmacıya dayanamadı

Berbat sesiyle şarkı söyleyen yarışmacıya dayanamadı
Şampiyonluk gidince delirdiler! Kupayı askeri üsse götürüp tehdit ettiler

Futbol dünyası bu görüntüyü konuşuyor!
Tartışma yaratan kare! Gerçekse yer yerinden oynar

Tartışma yaratan kare!
Tatil cennetine nisan ayına günler kala lapa lapa kar yağdı

Tatil cennetine nisan ayına günler kala lapa lapa kar yağdı