Pakistan ve Afganistan arasında yeni sınır çatışmaları

Pakistan ve Afganistan arasındaki sınır çatışmaları yeniden başlarken iki taraf da birbirlerini kırılgan ateşkes anlaşmasını ihlal etmekle suçladı.

İki ülke arasındaki 2600 kilometrelik sınır hattında bulunan Afgan kenti Spin Boldak sakinleri evlerinden kaçmak zorunda kaldı.

Yakındaki Kandahar kentinden BBC'ye konuşan bir sağlık çalışanı kentteki bir hastaneye dört cesedin getirildiğini bildirdi. Dört kişi de yaralandı. Pakistan'da da üç kişinin yaralandığı bildirildi.

Son aylarda iki ülke arasında yer yer çatışmalar yaşanırken, Afganistan'daki Taliban yönetimi Pakistan'ı ülke içinde hava saldırıları düzenlemekle suçladı.

Her iki taraf da çatışmaları teyit ederken, birbirlerini saatler süren çatışmayı başlatmakla suçladılar.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in sözcüsü Müşerref Zaidi, Taliban'ı "herhangi bir neden olmadan ateş açmakla" suçladı.

Yazılı açıklamada "Silahlı kuvvetlerimiz tarafından derhal, uygun ve yoğun bir karşılık verildi. Pakistan Ordusu tamamen alarm halinde ve toprak bütünlüğünü ve vatandaşlarının güvenliğini korumaya bağlı" denildi.

Bu arada bir Taliban Sözcüsü de Pakistan'ı "bir kez daha saldırıları başlatmakla" suçladı ve yanıt vermek zorunda kaldıklarını kaydetti.

Sınırın Afganistan tarafında yaşayanlar çatışmanın yerel saatle Cuma gecesi 22:30'da başladığını bildirdi.

Bölgeden gelen görüntülerde araçlarla ve yaya olarak kaçanlar görülüyor.

Kandahar Enformasyon Departmanı'ndan Ali Muhammed Hakmal, Pakistan güçlerinin "hafif ve ağır" topçu ateşi açtığını ve sivillere ait evlerin havan ateşiyle vurulduğunu belirtti.

Son çatışmalar, Katar ve Türkiye'nin arabuluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasının üzerinden iki aydan az süre geçmesinden sonra yaşandı.

Ateşkes anlaşması onlarca kişinin öldüğü, bir haftadan fazla süren çatışmalardan sonra yapılmıştı ama gerilim devam etti.

İslamabad, uzun süredir Taliban yönetimini uzun süredir Pakistan'da saldırılar düzenleyen silahlı örgütlere sığınak vermekle suçluyor.

Taliban yönetimi bu suçlamayı reddediyor ve Pakistan'ı "kendi güvenlik açıkları yüzünden" başkalarını suçlamakla itham ediyor.

Silahlı Çatışma Konumu ve Olay Veri Projesi'ne göre Pakistan Talibanı, geçen yıl en az 600 saldırı düzenledi.

Geçen hafta her iki taraftan heyetler, daha geniş kapsamlı bir barış anlaşması için Suudi Arabistan'da dördüncü tur görüşmeler yapmıştı ama herhangi bir uzlaşmaya varılamamıştı.

Görüşmelere yakın kaynaklar BBC'ye her iki tarafın ateşkesin sürmesi konusunda uzlaştığını söylemişti.