Pakistan ve Afganistan Arasındaki Müzakereler Askıya Alındı

PAKİSTAN Savunma Bakanı Khawaja Muhammed Asif, ülkesi ile Afganistan arasındaki müzakerelerin askıya alındığını duyurdu.

Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammed Asif, Afganistan'la yaşanan sınır geriliminin ardından İstanbul'da yürütülen barış görüşmelerinden sonuç alınamadığını ve müzakerelerin askıya alındığını duyurdu. Asif, Pakistan ve Afganistan delegasyonları arasında İstanbul'da gerçekleştirilen 3'üncü tur müzakerelerin tamamen çıkmaza girdiğini ve sürecin belirsiz bir noktaya ulaştığını belirtti.

Gerilimi azaltma çabalarından dolayı Türkiye ve Katar'a teşekkür eden Asif, "Her iki ülke de pozisyonumuzu destekliyor. Afgan heyeti bile sözlü olarak bizimle aynı görüşteydi fakat resmi bir anlaşmaya imzalamaya yanaşmadılar" değerlendirmesinde bulundu.

Pakistan'ın resmi ve yazılı bir anlaşmayı kabul edeceğini vurgulayan Asif, "Sözlü taahhüdün kabul edilmesini talep ettiler ama bu, uluslararası diplomaside geçerli bir yöntem değil" ifadelerini kullandı.

Pakistan'ın duruşunun kesin ve değişmez olduğunu, tek isteklerinin Afgan topraklarının Pakistan'a yönelik terör eylemlerinde kullanılmaması olduğunu belirten Asif, ayrıca herhangi bir provokasyona anında misilleme yapacaklarını ancak saldırı olmazsa ateşkesin devam edeceğini sözlerine ekledi.