Pakistan'ın Peşaver kentinde bombalı saldırı: 1 ölü, 11 yaralı
Pakistan'ın kuzeyinde Hayber-Pahtunhva eyaletine bağlı Peşaver kentinde bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, 11 kişi yaralandı. Patlamanın nedeni henüz belirlenmedi.
Pakistan'ın Peşaver kentinde bombalı saldırı sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 11 kişi yaralandı.
Pakistan'ın kuzeyinde Hayber-Pahtunhva eyaletine bağlı Peşaver kentinde bombalı saldırı düzenlendi. Güvenlik güçlerine ait aracı hedef alan saldırıda 1 personel yaşamını yitirirken 8'i güvenlik personeli olmak üzere 11 kişi yaralandı. Patlamaya el yapımı bombanın yol açmış olabileceği ifade edilirken, asıl nedenin Bomba İmha Ekibi (BDU) raporuyla belirleneceği kaydedildi. Polis ekipleri patlamanın gerçekleştiği bölgeyi kordon altına alırken, olaya ilişkin soruşturma sürüyor. - İSLAMABAD