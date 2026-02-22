Haberler

Pakistan'dan Afganistan'a hava saldırısı: 25 ölü

Pakistan'dan Afganistan'a hava saldırısı: 25 ölü
Güncelleme:
Pakistan'ın Afganistan'da düzenlediği hava saldırılarında 25 kişi hayatını kaybetti. Afganistan Savunma Bakanlığı, sivil yerleşim alanları ve bir okulu hedef alan saldırıların uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirtti.

PAKİSTAN'ın Afganistan'a düzenlediği hava saldırılarında 25 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Afganistan Savunma Bakanlığı, Pakistan'ın ülkenin Paktika ve Nangarhar vilayetlerinde düzenlediği hava saldırılarında 25 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Sivil yerleşim alanları ile bir okulun hedef alındığı belirtilen açıklamada, saldırıların uluslararası hukuka, iyi komşuluk ilişkilerine ve İslami değerlere aykırı olduğu kaydedildi.

Bakanlık, sivillerin hedef alınmasının Pakistan istihbaratının başarısızlığını gösterdiğini öne sürerek, ülkenin egemenliğini korumanın hem dini hem de ulusal bir sorumluluk olduğunu aktardı. Açıklamada, 'uygun zamanda hesaplanmış bir karşılık verilecek' ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
