Pakistan Dışişleri Bakanı'ndan Keşmir Gerilimi Açıklaması

(ANKARA) - Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bir basın toplantısı düzenleyen Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar, Pakistan silahlı kuvvetlerinin, 22 Nisan'da Keşmir'de 26 kişinin öldüğü saldırının ardından yaşanan gelişmeler konusunda "tetikte ve hazır durumda" olduğunu söyledi. Dar, "İlk saldıran biz olmayacağız ama Hindistan'ın gerginliği tırmandıracak hamlelerine çok sert karşılık veririz" dedi.

Hindistan'ın Keşmir bölgesinde 22 Nisan'da meydana gelen 26 kişinin öldüğü saldırının ardından İslamabad ve Yeni Delhi arasında gerilim tırmanıyor. Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bugün düzenlediği basın toplantısında konuşan Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar Hindistan ile gerilimi başlatan taraf olmayacaklarını ancak Hindistan tarafından gerilimi tırmandıracak bir adım atılması durumunda "çok güçlü" bir yanıt vereceklerini Pakistan silahlı kuvvetlerinin "tetikte ve hazır durumda" olduğunu söyledi.

Dar, "Pakistan'ın bu saldırıyla hiçbir bağlantısı yok... ve bu saldırıdan fayda sağlayacak bir taraf da değil" dedi. Dışişleri Bakanı, Hindistan'ın Dünya Bankası sponsorluğundaki su paylaşım anlaşması olan İndus Suları Anlaşması'nı tek taraflı olarak askıya almasını da kınadı. Dar, Pakistan'ın su hakkını kesmek veya yönünü değiştirmeye yönelik her türlü girişimin "savaş ilanı" olarak değerlendirileceğini ifade etti.

Hindistan ordusu Pakistan'a verilecek yanıt konusunda operasyonel özgürlüğe sahip

Yeni Delhi, saldırılardan Pakistan'ı sorumlu tutarken Hindistan Başbakanı Narendra Modi,dün başkanlık ettiği üst düzey güvenlik toplantısında, Hindistan Silahlı Kuvvetlerinin Pahalgam, Cammu ve Keşmir'de gerçekleşen saldırılara verilecek yanıtın yöntemi, zamanı ve hedefi konusunda tam operasyonel özgürlüğe sahip olduğunu ifade etmişti.