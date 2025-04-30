Hindistan'dan Pakistan'a saldırı hazırlığı iddiası: İstihbarat aldık

Pakistan ve Hindistan arasında gerilim yükselmeye devam ediyor. Son olarak Pakistan Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Attaullah Tarar, Hindistan'ın 24-36 saat içinde bir saldırı tasarladığına dair ellerinde istihbarat bilgisi olduğunu duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Tarar, "Pakistan'ın elinde, Hindistan'ın Pahalgam olayını sahte bir gerekçe olarak kullanarak önümüzdeki 24 ila 36 saat içinde askerî bir saldırı başlatmayı planladığına dair güvenilir istihbarat bulunmaktadır. Herhangi bir saldırı eylemi kararlı bir yanıtla karşılanacaktır. Bölgedeki ciddi sonuçların tüm sorumluluğu Hindistan'a ait olacaktır" ifadelerini kullandı.

NE YAŞANDI?

22 Nisan'da Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesindeki Pahalgam kasabasında düzenlenen ve 26 turistin hayatını kaybettiği terör saldırısıyla yeniden alevlendi. Saldırıyı, Pakistan merkezli Lashkar-e-Taiba'nın bir uzantısı olan Direniş Cephesi (The Resistance Front) üstlendi. Hindistan, Pakistan'ı saldırıyı desteklemekle suçlarken, Pakistan bu iddiaları reddederek olayın bir "sahte bayrak operasyonu" olabileceğini savundu.

DİPLOMATİK VE ASKERİ GELİŞMELER

Hindistan, saldırının ardından Pakistanlı diplomatları sınır dışı etti, Pakistan vatandaşlarına verilen vizeleri iptal etti ve Cammu Keşmir'de orduya "operasyonel özgürlük" tanıdı .

Pakistan, Hindistan'a karşılık olarak hava sahasını Hint uçaklarına kapattı, Hindistanlı diplomatları sınır dışı etti ve Shimla Anlaşması'nı askıya aldı .

Askerî hareketlilik, her iki ülkenin de sınır bölgelerine asker yığması ve karşılıklı topçu atışlarının artmasıyla devam etti. Pakistan, Hindistan'a ait bir İHA'yı düşürdüğünü açıkladı .