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Pakistan'da şiddetli yağışlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye yükseldi

Pakistan'da şiddetli yağışlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye yükseldi
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Pakistan'ın Hayber Pahtunhva ve Pencap eyaletlerinde 19 Temmuz'dan beri süren şiddetli yağışlar sel ve toprak kaymalarına yol açtı. Hayber Pahtunhva'da 20, Pencap'ta 17 kişi olmak üzere toplam can kaybı 37'ye ulaştı.

PAKİSTAN'ın Hayber Pahtunhva ile Pencap eyaletlerinde şiddetli yağışlar nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 37'ye yükseldi.

Pakistan basını, Hayber Pahtunhva, Pencap ile Gilgit Baltistan bölgesinde 19 Temmuz'dan itibaren etkili olan şiddetli yağışların ani sellere ve toprak kaymalarına yol açtığını duyurdu. Yetkililer, şiddetli yağışlar sonucu Hayber Pahtunhva'da 20 kişinin, Pencap'ta ise 17 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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