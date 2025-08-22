Pakistan'da Sel Felaketi: İHH İnsani Yardım Vakfı'ndan Yardım Eli

Pakistan'da Sel Felaketi: İHH İnsani Yardım Vakfı'ndan Yardım Eli
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pakistan'da son günlerde yaşanan sel felaketi sonrası İHH İnsani Yardım Vakfı, afetzedelere sıcak yemek, gıda kolisi, hijyen paketi ve battaniye ulaştırdı. Muson yağmurlarının etkisiyle 700'den fazla kişinin hayatını kaybettiği felakette, yardımlar hızla devam ediyor.

PAKİSTAN'da son günlerde yaşanan sel felaketinde İHH İnsani Yardım Vakfı, afetzedelere sıcak yemek, gıda kolisi, hijyen paketi ve battaniye ulaştırdı.

Muson yağmurlarının etkisini gösterdiği Pakistan, sel baskınlarıyla mücadele ediyor. Ülke genelinde etkili olan doğal afet, yaşam alanlarını yok ederken 26 Haziran'dan bu yana 700'den fazla kişi hayatını kaybetti. Şiddetli yağışların ardından kaybolan yaklaşık 150 kişiyi bulmak için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Özellikle kırsal bölgelerde binlerce ev kullanılamaz hale gelirken yollar ve tarım arazileri de büyük zarar gördü.

İHH İnsani Yardım Vakfı, Khyber Pakhtunkhwa şehrinde sel mağdurlarına yardım eli uzatarak 1000 kişilik sıcak yemek dağıttı; ayrıca 500 aileye gıda kolisi, hijyen paketi ve battaniye ulaştırdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Dondurmaya ödediği para öyle böyle değil

Dondurmaya ödediği para öyle böyle değil
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tecavüzcü kayınbiraderini öldüren Ayşe Temel davası sil baştan: Fantezi yapacağım diyerek...

Tecavüzcü kayınbiraderini öldüren Ayşe Temel davası sil baştan
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.