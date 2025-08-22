Pakistan'da Sel Felaketi: İHH İnsani Yardım Vakfı'ndan Yardım Eli

PAKİSTAN'da son günlerde yaşanan sel felaketinde İHH İnsani Yardım Vakfı, afetzedelere sıcak yemek, gıda kolisi, hijyen paketi ve battaniye ulaştırdı.

Muson yağmurlarının etkisini gösterdiği Pakistan, sel baskınlarıyla mücadele ediyor. Ülke genelinde etkili olan doğal afet, yaşam alanlarını yok ederken 26 Haziran'dan bu yana 700'den fazla kişi hayatını kaybetti. Şiddetli yağışların ardından kaybolan yaklaşık 150 kişiyi bulmak için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Özellikle kırsal bölgelerde binlerce ev kullanılamaz hale gelirken yollar ve tarım arazileri de büyük zarar gördü.

İHH İnsani Yardım Vakfı, Khyber Pakhtunkhwa şehrinde sel mağdurlarına yardım eli uzatarak 1000 kişilik sıcak yemek dağıttı; ayrıca 500 aileye gıda kolisi, hijyen paketi ve battaniye ulaştırdı.