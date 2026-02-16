Haberler

Pakistan'da saldırı: 2 ölü

Pakistan'da saldırı: 2 ölü
Güncelleme:
Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde, polis karakolu yakınında motosiklete bağlı patlayıcıların infilak etmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirirken, birçok kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

PAKİSTAN'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde, polis karakolu yakınlarında bir motosiklete bağlı patlayıcıların infilak etmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde, polis karakolu yakınlarında bir motosiklete bağlı patlayıcıların infilak etmesi sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi. Patlamayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
