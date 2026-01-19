Pakistan'da 5.9 büyüklüğünde deprem
Pakistan'ın kuzeyinde yerel saatle 06.21'de 5.9 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Depremin derinliği 10 kilometre olarak ölçüldü. Can ve mal kaybı ile ilgili henüz bir bilgi verilmedi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), Pakistan'ın kuzeyindeki Barishal bölgesinin 50 kilometre kuzeybatısında yerel saatle 06.21'de 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. 10 kilometre derinlikte kaydedilen depremde can ve mal kaybına ilişkin bilgi verilmedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya