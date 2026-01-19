Haberler

Pakistan'da 5.9 büyüklüğünde deprem

Pakistan'da 5.9 büyüklüğünde deprem
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pakistan'ın kuzeyinde yerel saatle 06.21'de 5.9 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Depremin derinliği 10 kilometre olarak ölçüldü. Can ve mal kaybı ile ilgili henüz bir bilgi verilmedi.

PAKİSTAN'da 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), Pakistan'ın kuzeyindeki Barishal bölgesinin 50 kilometre kuzeybatısında yerel saatle 06.21'de 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. 10 kilometre derinlikte kaydedilen depremde can ve mal kaybına ilişkin bilgi verilmedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Komşuda tarihi an! Terör örgütünün sözde bayrağını silahla vurarak düşürdü

Komşuda tarihi an! Bir devir bu mermiyle resmen kapandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump, Somali asıllı Ilhan Omar'ı hedef aldı: Her şeyi biliyor, ülkeden atılmalı

Trump o ismi hedef aldı: Her şeyi biliyor, ülkeden derhal atılmalı
Süper Lig devinin kalecisiyle aşk yaşayan Türkü Su Demirel'den sürpriz hamle

Süper Lig devinin kalecisiyle yaşadığı aşk kısa sürdü
Atlas Çağlayan'ın öldürülmesi sonrası Arif Verimli'nin 5 yıl önceki sözleri gündem oldu

Atlas'ın ölümü sonrası Verimli'nin 5 yıl önceki sözleri gündem oldu
11 zincir market güçlerini birleştirdi, yeni ucuzluk marketi kuruldu

11 zincir market güçlerini birleştirdi, yeni ucuzluk marketi kuruldu
Trump, Somali asıllı Ilhan Omar'ı hedef aldı: Her şeyi biliyor, ülkeden atılmalı

Trump o ismi hedef aldı: Her şeyi biliyor, ülkeden derhal atılmalı
Suriye'deki tarihi gelişme sonrası herkes Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 11 yıl önceki mesajını paylaşıyor

Tarihi gelişme sonrası herkes 2015'teki mesajını paylaşıyor
Dananın kuyruğu kopuyor! N'Golo Kante krizinde düğüm bugün çözülecek

Kante transferinden neden kriz çıktığı belli oldu